Дев'ятірня з Малі відзначила 4-ліття: це перший випадок виживання такої кількості дітей під час пологів (фото)

Четверо братів та п'ятеро сестер були народжені під час одних пологів у 2021 році: випадок однієї звичайно сім'ї Малі із незвичайною кількістю малюків шокував весь світ і потрапив до "Книги рекордів Гіннеса". Тепер дев'ятірні виповнилося 4 роки.

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Про дивовижну сім'ю розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса".

Брати Мохаммед VI, Ельхаджі, Умар і Бах, а також сестри Кадідія, Фатума, Хава, Адама та Уму відсвяткували свій четвертий день народження минулими вихідними — у неділю, 4 травня. Саме в цей день у 2021 році малійська пара Халіми Сіссе та Абделькадера Арбі стали батьками щасливої дев'ятірні.

Сім'я потрапила до "Книги рекордів Гіннеса", оскільки це "перший відомий випадок виживання ненароджених дітей, що стало рекордом за кількістю дітей, народжених під час одних пологів, які вижили". До того ж сім'я потрапила у перелік світових рекордів за найбільшою кількістю дітей, народжених під час одних пологів.

Книга рекордів Гіннеса | дев'ятірня з Малі

Мамі щасливої дев'ятірні зараз 29 років. Коли вона на ранніх стадіях вагітності відвідала медиків, то вони зафіксували сімох дітей: ще двох було виявлено, коли вагітну жінку доправили до Марокко, де помістили у спеціалізовану клініку.

Коли Халіма була на 30 тижні вагітності, медики вирішили, що потрібно робити кесарів розтин. Малята були надзвичайно крихітними й сягали вагою всього від 0,5 до 1 кілограма.

Тривалий час сім'я перебувала під наглядом команди експертів, аби оперативно надати допомогу у разі потреби. Вони жили у Марокко у спеціально обладнаній квартирі.

Книга рекордів Гіннеса | дев'ятірня з Малі

Книга рекордів Гіннеса | дев'ятірня з Малі

Зараз малята процвітають: всі вони здорові, щасливі та дружні. Четвертий день народження своїй дев'ятірні батьки влаштували грандіозним, адже хотіли зробити так, щоб це було на рівні знаменитостей.

Варто зазначити, що у сім'ї загалом виховується 10 дітей, оскільки у дев'ятірні є ще старша, шестирічна, сестра.

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