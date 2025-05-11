"Нужно иметь все необходимое": мужчина готовится к концу света более 10 лет (фото)

33-летний британец Денн Гросс заинтересовался культурой выживания, и со временем стал профессиональным препером. Сейчас отец двоих детей убежден, что самая большая беда — это не катастрофы или войны, а неподготовленность людей к ним.

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Об этом сообщает издание Mirror.

Мужчина говорит, что занимается этим в течение последних десяти лет и отмечает, что многие люди на самом деле гораздо лучше "подготовлены к апокалиптическим событиям, чем мы себе представляем". Поэтому советует завести всей собственный сад или участок, а также по возможности найти все необходимое оборудование — пилы, ножи, топоры, гвозди.

Также важным элементом любого выживальщика является наличие продуктов длительного хранения: мяса, овощей, приправ, соли и прочего. Относительно того, собирается ли он готовить бункер на случай ядерной войны, мужчина иронично шутит.

"Еще не думал, но хотел бы. Но для начала у меня есть сад", — сказал господин Гросс.

Выживальщик советует всегда иметь запас продуктов (фото: Mirror)

Он также добавляет, что пандемия коронавируса и отключения в Португалии и Испании, ряд войн в мире еще раз наглядно доказывают — не все люди заранее готовятся к непредсказуемым событиям. До недавнего времени мужчина даже и не думал, что потенциальная Третья мировая война "неизбежна", но теперь имеет другое мнение.

"Чем больше времени проходит, тем больше я могу представить себе более широкий конфликт. Мне нравится думать, что этого не произойдет, но сейчас это значительно вероятнее, чем несколько лет назад", — откровенно говорит Дэн.

По его мнению, количество изменений погодных условий, последствия кибератак, рост влияния политического экстремизма может парализовать привычный образ жизни. Поэтому советует начать с простых вещей — это накопить длительный запас продуктов питания и необходимых предметов минимум на две недели.

Выживальщик говорит, что стоит выделить отдельное место для хранения съестного, а также подумать об обеспечении необходимым питанием на время вероятных блэкаутов или отсутствия электричества.

"Я точно скажу, что времени на выживание может не быть, поэтому стоит развивать базовые навыки, это очень пригодится. Конечно, стоит научиться координации со своими соседями и близкими на случай стихийного бедствия или иной катастрофы. Но я верю, что люди имеют способность действительно помогать друг другу", — подчеркивает господин Гросс, добавляя, что чаще всего именно спонтанно организованные гражданские группы обычно первыми реагируют и обычно реагируют лучше.

Ранее стало известно, как мужчина "репетирует" конец света ежедневно. Отец пятерых детей по имени Майк тратит около 5% семейного бюджета на подготовку к экстренным ситуациям.

Впоследствии сообщалось, что в Британии продают редкий бункер Холодной войны. В поселке Дерсингем британского графства Норфолк на продажу выставлен редкий бункер времен Холодной войны — бывший пост Королевского наблюдательного корпуса (ROC).