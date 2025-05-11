"Потрібно мати все необхідне": чоловік готується до кінця світу понад 10 років (фото)

33-річний британець Денн Гросс зацікавився культурою виживання, і з часом став професійним препером. Наразі батько двох дітей переконаний, що найбільша біда — це не катастрофи чи війни, а непідготовленість людей до них.

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Про це повідомляє видання Mirror.

Чоловік каже, що займається цим протягом останніх десяти років і відзначає, що багато людей насправді набагато краще "підготовлені до апокаліптичних подій, ніж ми собі уявляємо". Тому радить завести всій власний садок чи ділянку, а також за можливості знайти все потрібне обладнання — пили, ножі, сокири, цвяхи.

Також важливим елементом будь-якого виживальника є наявність продуктів довготривалого зберігання: м'яса, овочів, приправ, солі й іншого. Щодо того, чи збирається він готувати бункер на випадок ядерної війни, чоловік іронічно жартує.

"Ще не думав, але хотів би. Та для початку в мене є сад", — сказав пан Гросс.

Виживальник радить завжди мати запас продуктів (фото: Mirror)

Він також додає, що пандемія коронавірусу та відключення в Португалії й Іспанії, низка війн у світі ще раз наочно доводять — не всі люди заздалегідь готуються до непередбачуваних подій. До недавнього часу чоловік навіть і не думав, що потенційна Третя світова війна "неуникна", але тепер має іншу думку.

"Чим більше часу минає, тим більше я можу уявити собі ширший конфлікт. Мені подобається думати, що цього не станеться, але зараз це значно ймовірніше, ніж кілька років тому", — відверто говорить Ден.

На його думку, кількість змін погодніх умов, наслідки кібератак, зростання впливу політичного екстремізму може паралізувати звичний спосіб життя. Тому радить почати з простих речей — це накопичити тривалий запас харчових продуктів і необхідних предметів щонайменше на два тижні.

Виживальник каже, що варто виділити окреме місце для зберігання їстівного, а також подумати про забезпечення необхідним живленням на час ймовірних блекаутів чи відсутності електрики.

"Я точно скажуть, що часу на виживання може не бути, тому варто розвивати базові навички, це дуже знадобиться. Звісно, варто навчитися координації зі своїми сусідами та близькими на випадок стихійного лиха чи іншої катастрофи. Та я вірю, що люди мають здатність справді допомагати один одному", — підкреслює пан Гросс, додаючи, що під найчастіше саме спонтанно організовані цивільні групи зазвичай першими реагують і зазвичай реагують найкраще.

Раніше стало відомо, як чоловік "репетирує" кінець світу щодня. Батько п'ятьох дітей на ім'я Майк витрачає близько 5% сімейного бюджету на підготовку до екстрених ситуацій.

Згодом повідомлялося, що у Британії продають рідкісний бункер Холодної війни. У селищі Дерсінгем британського графства Норфолк на продаж виставлено рідкісний бункер часів Холодної війни — колишній пост Королівського спостережного корпусу (ROC).