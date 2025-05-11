Фанат "Звездных войн" создал копию знаменитого байка: это ошеломило Интернет (фото, видео)

Польская компания утверждает, что разработала вдохновленное "Звездными войнами" первое в своем роде транспортное средство "летающий байк". По словам владельца компании и фаната франшизы, он может развивать скорость до 200 км/ч.

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Об этом сообщает NDTV.

Польская компания Volonaut представила Airbike 4 мая, который в популярной культуре часто называют днем "Звездных войн". Транспорт разработан польским изобретателем и основателем Volonaut Томашем Патаном.

Сам Airbike — это небольшое одноместное транспортное средство с "революционным" дизайном, которое обеспечивает водителю уникальный опыт полета.

"Этот "супербайк для неба" оснащен реактивным двигателем и предназначен для перевозки одного человека со скоростью до 200 км/ч. Уникальная посадка для езды с беспрепятственным обзором на 360 градусов помогает водителю быстро слиться с летающей машиной и обеспечивает ощущение полной свободы", — говорится в заявлении компании.

Разработчики утверждают, что Airbike в семь раз легче типичного мотоцикла благодаря использованию передовых углеродных материалов, 3D-печати и минималистичного подхода. Хотя технические детали Airbike не разглашаются, Volonaut утверждает, что транспортное средство "только что вышло из режима скрытой разработки".

Новый байк копирует знаменитый байк из франшизы (фото: Volonaut/X) Новый байк копирует знаменитый байк из франшизы (фото: Volonaut/X)

Как отреагировали в сети

Часть пользователей социальных сетей была в восторге от транспортного средства, многие не могли понять, как было спроектировано это транспортное средство. В то же время другие говорили, что продукт и его презентация выглядят сомнительно.

"Мой мозг не может обработать происходящее, где лопатка ротора? Это реактивный двигатель?" — сказал один пользователь.

Другой пользователь отметил, что миниатюризация здесь просто дикая и все это "похоже на магию".

Третий прокомментировал: "Зачем публиковать такие низкокачественные, пиксельные видео? Это делает все немного подозрительным".

Ранее стало известно, что Белый дом обнародовал фото Трампа в образе ситха. Администрация действующего президента США Дональда Трампа решила поздравить фанатов франшизы "Звездные войны" и разместила соответствующее ИИ-изображение.

Впоследствии сообщалось, как можно заморозить человека как в "Звездных войнах". Оказывается, нечто подобное можно сделать и в реальности, но последствия будут совсем другими.