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МирФан

Фанат "Звездных войн" создал копию знаменитого байка: это ошеломило Интернет (фото, видео)

звездные войны байк
Фото: Volonaut/X | Фанат "Звездных войн" создал уникальный ховербайк

Польская компания утверждает, что разработала вдохновленное "Звездными войнами" первое в своем роде транспортное средство "летающий байк". По словам владельца компании и фаната франшизы, он может развивать скорость до 200 км/ч.

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Об этом сообщает NDTV.

Польская компания Volonaut представила Airbike 4 мая, который в популярной культуре часто называют днем "Звездных войн". Транспорт разработан польским изобретателем и основателем Volonaut Томашем Патаном.

Сам Airbike — это небольшое одноместное транспортное средство с "революционным" дизайном, которое обеспечивает водителю уникальный опыт полета.

"Этот "супербайк для неба" оснащен реактивным двигателем и предназначен для перевозки одного человека со скоростью до 200 км/ч. Уникальная посадка для езды с беспрепятственным обзором на 360 градусов помогает водителю быстро слиться с летающей машиной и обеспечивает ощущение полной свободы", — говорится в заявлении компании.

Разработчики утверждают, что Airbike в семь раз легче типичного мотоцикла благодаря использованию передовых углеродных материалов, 3D-печати и минималистичного подхода. Хотя технические детали Airbike не разглашаются, Volonaut утверждает, что транспортное средство "только что вышло из режима скрытой разработки".

Новый байк Fullscreen
Новый байк копирует знаменитый байк из франшизы (фото: Volonaut/X)
Новый байк Fullscreen
Новый байк копирует знаменитый байк из франшизы (фото: Volonaut/X)

Как отреагировали в сети

Часть пользователей социальных сетей была в восторге от транспортного средства, многие не могли понять, как было спроектировано это транспортное средство. В то же время другие говорили, что продукт и его презентация выглядят сомнительно.

"Мой мозг не может обработать происходящее, где лопатка ротора? Это реактивный двигатель?" — сказал один пользователь.

Другой пользователь отметил, что миниатюризация здесь просто дикая и все это "похоже на магию".

Третий прокомментировал: "Зачем публиковать такие низкокачественные, пиксельные видео? Это делает все немного подозрительным".

Ранее стало известно, что Белый дом обнародовал фото Трампа в образе ситха. Администрация действующего президента США Дональда Трампа решила поздравить фанатов франшизы "Звездные войны" и разместила соответствующее ИИ-изображение.

Впоследствии сообщалось, как можно заморозить человека как в "Звездных войнах". Оказывается, нечто подобное можно сделать и в реальности, но последствия будут совсем другими.