Фанат "Зоряних війн" створив копію знаменитого байка: це приголомшило Інтернет (фото, відео)

Польська компанія стверджує, що розробила натхненний "Зоряними війнами" перший у своєму роді транспортний засіб "летючий байк". За словами власника компанії та фаната франшизи, він може розвивати швидкість до 200 км/год.

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Про це повідомляє NDTV.

Польська компанія Volonaut представила Airbike 4 травня, який у популярній культурі часто називають днем "Зоряних війн". Транспорт розроблений польським винахідником і засновником Volonaut Томашем Патаном.

Сам Airbike — це невеликий одномісний транспортний засіб з "революційним" дизайном, який забезпечує водієві унікальний досвід польоту.

"Цей "супербайк для неба" оснащений реактивним двигуном і призначений для перевезення однієї людини зі швидкістю до 200 км/год. Унікальна посадка для їзди з безперешкодним оглядом на 360 градусів допомагає водієві швидко злитися з літаючою машиною та забезпечує відчуття повної свободи", — йдеться у заяві компанії.

Розробники стверджують, що Airbike у сім разів легший за типовий мотоцикл завдяки використанню передових вуглецевих матеріалів, 3D-друку та мінімалістичного підходу. Хоча технічні деталі Airbike не розголошуються, Volonaut стверджує, що транспортний засіб "щойно вийшов з режиму прихованої розробки".

Новий байк копіює знаменитий байк із франшизи (фото: Volonaut/X) Новий байк копіює знаменитий байк із франшизи (фото: Volonaut/X)

Як відреагували в мережі

Частина користувачів соціальних мереж була в захваті від транспортного засобу, багато хто не міг зрозуміти, як був спроектований цей транспортний засіб. Водночас інші казали, що продукт та його презентація виглядають сумнівно.

"Мій мозок не може обробити те, що відбувається, де лопатка ротора? Це реактивний двигун?" — сказав один користувач.

Інший користувач відзначив, що мініатюризація тут просто дика і все це "схоже на магію".

Третій прокоментував: "Навіщо публікувати такі низькоякісні, піксельні відео? Це робить все трохи підозрілим".

Раніше стало відомо, що Білий дім оприлюднив фото Трампа в образі ситха. Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа вирішила привітати фанатів франшизи "Зоряні війни" та розмістила відповідне ШІ-зображення.

Згодом повідомлялося, як можна заморозити людину як у "Зоряних війнах". Виявляється, щось подібне можна зробити і в реальності, але наслідки будуть зовсім іншими.