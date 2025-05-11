Миллионеры выиграли дело в суде из-за "неоплаченного счета": что произошло на самом деле (фото)

Супруги-миллионеры Питер и Энн МакГир вместе с детьми оказались в центре скандала — на них подали в суд за якобы "неоплаченный счет". Но при рассмотрении дела оказалось, что их безосновательно оклеветали.

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Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Журналисты пишут, что причиной к суду стал поход МакГиров в паб "The Horse & Jockey" в Северной Ирландии. Там семья заказала четыре стейка из рыбы и свинины, после чего, оплатив счет, они покинули заведение.

Впоследствии ресторан обнародовал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых утверждалось, что все семейство заказало обед и не заплатило 150 фунтов за него, покинув заведение. Фамилия семьи оказалась на первых полосах популярных газет, и они были шокированы тем, в чем их обвинили — в неуплате счета, пьянстве и дебоше.

Как сообщил один из собеседников для журналистов, который принадлежит к кругу МакГиров, они "были в таком шоке и такими злыми, что решили добиваться правды". Сначала они требовали извинений от заведения, но там отказались и пригрозили им судом за неуплату счета. На что адвокаты семьи МакГиров тоже ответили, что готовы судиться за "ущерб репутации и моральный ущерб".

"Позже оказалось, что семья подала в суд на владельца паба и требовала публичных извинений и выплаты компенсации. Во время суда стало известно, что МакГиры действительно полностью оплатили счет, но работник паба забыл провести транзакцию через кассу", — пишут журналисты.

Представители паба заявили, что эта ошибка произошла из-за "неопытного работника", который принял платеж карточкой, но забыл провести его через кассу. Известно, что дело было урегулировано в досудебном порядке, а руководство паба официально извинилось за свое поведение и выплатило пострадавшим 75 тысяч фунтов компенсации.

Впоследствии СМИ установили, что семья МакГиров является миллионерами и занимаются строительной отраслью. Их компания McGirr Engineering производит машины для изготовления блоков для строительной отрасли, а также соответствующее оборудование, которое продает в десятки стран мира.

"МакГиры поняли, что их репутации был нанесен чувствительный удар. Именно поэтому у них не осталось другого выбора, кроме как подать в суд, чтобы восстановить свое доброе имя", — сообщил собеседник из круга окружения миллионеров.

Известно, что семья категорически отказывается комментировать журналистам что-либо относительно этого дела. От комментариев также отказались и представители владельца паба The Horse & Jockey.

Ранее стало известно, что культовый паб Британии оказался в центре скандала из-за фирменного бургера. В сети его назвали "самым отвратительным" из всех возможных, однако владельцы заведения объяснили идею нового блюда.

Впоследствии сообщалось, как старый пожарный Mercedes превратили в паб на колесах. Пожарная машина получила новую жизнь как автодом с портативным пивбаром.