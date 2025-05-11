Мільйонери виграли справу в суді через "несплачений рахунок": що сталося насправді (фото)

Подружжя мільйонерів Пітера та Енн МакГір разом з дітьми опинилися в центрі скандалу — на них подали до суду за начебто "несплачений рахунок". Та під час розгляду справи виявилося, що їх безпідставно обмовили.

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Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Журналісти пишуть, що причиною до суду став похід МакГірів до пабу "The Horse & Jockey" в Північній Ірландії. Там сім'я замовила чотири стейки з риби та свинини, після чого, оплативши рахунок, вони покинули заклад.

Згодом ресторан оприлюднив кадри з камери відеоспостереження, на яких стверджувалося, що все сімейство замовило обід і не заплатило 150 фунтів за нього, покинувши заклад. Прізвище сім'ї опинилося на перших шпальтах популярних газет, і вони були шоковані тим, в чому їх звинуватили — в несплаті рахунку, пиятиці та дебоші.

Як повідомив один зі співрозмовників для журналістів, який належить до кола МакГірів, вони "були в такому шоці та такими злими, що вирішили добиватися правди". Спочатку вони вимагали вибачень від закладу, але там відмовилися і пригрозили їм судом за несплату рахунку. На що адвокати сім'ї МакГірів теж відповіли, що готові судитися за "шкоду репутації та моральні збитки".

"Пізніше виявилося, що родина подала до суду на власника пабу і вимагала публічних вибачень та виплати компенсації. Під час суду стало відомо, що МакГіри справді повністю оплатили рахунок, але працівник пабу забув провести транзакцію через касу", — пишуть журналісти.

Представники пабу заявили, що ця помилка сталася через "недосвідченого працівника", який прийняв платіж карткою, але забув провести його через касу. Відомо, що справа була врегульована в досудовому порядку, а керівництво пабу офіційно перепросило за свою поведінку та виплатило постраждалим 75 тисяч фунтів компенсації.

Згодом ЗМІ встановили, що сім'я МакГірів є мільйонерами та займаються будівельною галуззю. Їхня компанія McGirr Engineering виробляє машини для виготовлення блоків для будівельної галузі, а також відповідне обладнання, яке продає в десятки країн світу.

"МакГіри зрозуміли, що їхній репутації було завдано дошкульного удару. Саме тому в них не залишилося іншого вибору, окрім як подати до суду, щоб відновити своє добре ім'я", — повідомив співрозмовник з кола оточення мільйонерів.

Наразі відомо, що сім'я категорично відмовляється коментувати журналістам будь-що стосовно цієї справи. Від коментарів також відмовилися й представники власника пабу The Horse & Jockey.

Раніше стало відомо, що культовий паб Британії опинився у центрі скандалу через фірмовий бургер. В мережі її назвали "найогиднішою" з усіх можливих, однак власники закладу пояснили ідею нової страви.

Згодом повідомлялося, як старий пожежний Mercedes перетворили в паб на колесах. Пожежна машина отримала нове життя як автодім із портативним пивбаром.