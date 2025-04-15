Старий пожежний Mercedes перетворили в автодім та паб на колесах (фото)

Пожежна машина Mercedes-Benz 1975 року отримала нове життя. Вантажівку перетворили на автодім із портативним пивбаром.

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В авто обладнали невеликий паб

Цей Mercedes-Benz LPK 608 упродовж кількох десятиліть був пожежним авто у Польщі. У 2019 році його імпортували у Велику Британію та переробили на автодім.

Зовні пожежний Mercedes не змінився і зберіг насос та проблискові маячки. Основні зміни відбулися всередині.

Вантажівка оснащена 81-сильним дизелем

У салоні Mercedes LPK 608 з’явилися розкладне двоспальне ліжко і шафи. Встановлено і невелику кухню з раковиною та плитою. Крім того, з’явився навіть невеликий санвузол.

У салоні з'явилися кухня та санвузол

В оздобленні використали дерев’яну вагонку. Також з’явилися світлодіодні лампи і розетки.

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Мало того, встановили апаратуру для розливу пива, що перетворило пожежне авто на пересувний паб. Mercedes LPK 608 продавав пиво на різноманітних британських фестивалях.

Автодім отримав розкладне ліжко

Дім на колесах Mercedes-Benz зберіг стандартний 3,8-літровий дизель потужністю 81 к. с. Електрообладнання працює від додаткового акумулятора. Крім того, встановлено сонячні батареї на даху. Невдовзі автодім Mercedes LPK 608 виставлять на аукціон.

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