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Авто

Старый пожарный Mercedes превратили в автодом и паб на колесах (фото)

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Автодом создали на базе пожарного Mercedes LPK 608

Пожарная машина Mercedes-Benz 1975 года получила новую жизнь. Грузовик превратили в автодом с портативным пивбаром.

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О необычном доме на колесах рассказали на сайте Autoevolution.

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В авто оборудовали небольшой паб

Этот Mercedes-Benz LPK 608 на протяжении нескольких десятилетий был пожарным авто в Польше. В 2019 году его импортировали в Великобританию и переделали в автодом.

Внешне пожарный Mercedes не изменился и сохранил насос и проблесковые маячки. Основные изменения произошли внутри.

Mercedes-Benz LPK 608, автодом Mercedes, дом на колесах, дом на колесах Fullscreen
Грузовик оснащен 81-сильным дизелем, который работает на 81-сильном двигателе

В салоне Mercedes LPK 608 появились раскладная двуспальная кровать и шкафы. Установлена и небольшая кухня с раковиной и плитой. Кроме того, появился даже небольшой санузел.

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В салоне появились кухня и санузел

В отделке использовали деревянную вагонку. Также появились светодиодные лампы и розетки.

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Мало того, установили аппаратуру для разлива пива, что превратило пожарное авто в передвижной паб. Mercedes LPK 608 продавал пиво на различных британских фестивалях.

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Автодом получил раскладную кровать

Дом на колесах Mercedes-Benz сохранил стандартный 3,8-литровый дизель мощностью 81 л. с. Электрооборудование работает от дополнительного аккумулятора. Кроме того, установлены солнечные батареи на крыше. Вскоре автодом Mercedes LPK 608 выставят на аукцион.

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