Не монстр и не золото: камера зафиксировала тревожную находку на дне океана (видео)

На глубине более 10 900 метров исследовательская камера достигла дна, и вместо экзотических морских существ или геологических аномалий обнаружила стеклянную бутылку из-под пива. Находка стала поводом для размышлений о состоянии океана.

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Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Издание отмечает, что человечество исследовало лишь около 5% мирового океана, и чем глубже люди заглядывают, тем чаще сталкиваются с удивительными, а порой и тревожными, открытиями. Одним из таких стал инцидент во время глубоководной экспедиции в самую глубокую точку планеты — Бездну Челленджера, расположенную в Марианской впадине.

На глубине более 10 900 метров исследовательская камера достигла дна, и вместо экзотических морских существ или геологических аномалий обнаружила стеклянную бутылку из-под пива, лежащую в полной тишине. Эту находку сделала доктор Дон Райт, океанограф, участвующая в миссии. Фото она выложила в соцсетях.

"Что мы увидели, впервые коснувшись дна в #ChallengerDeep? БУТЫЛКУ ПИВА", — подписала она свой снимок.

Пользователи удивились тому, как стеклянная бутылка могла уцелеть при давлении примерно 1100 атмосфер Фото: YouTube

Реакция в интернете была мгновенной. Пользователи удивились тому, как стеклянная бутылка могла уцелеть при давлении примерно 1100 атмосфер, что в 1100 раз превышает нормальное давление на уровне моря.

Исследователи объяснили это тем, что бутылка была открыта, и вода заполнила ее изнутри, тем самым уравновесив внутреннюю и внешнюю силу. Это позволило стеклу избежать разрушения. Один пользователь сравнил это с попыткой сжать яйцо в руке: "Если давление одинаково внутри и снаружи, то его фактически нет. Так же и со стеклом".

Находку сделала доктор Дон Райт, океанограф, участвующая в миссии Фото: Black Voice News

Однако для доктора Райта находка — не повод для веселья, а скорее знак катастрофической беспечности человека.

"Это очередное доказательство того, что мы, как человечество, должны лучше заботиться об океане и о здоровье среды обитания, которую мы разделяем и от которой в конечном итоге зависим", — также написала она в комментарии под фото.

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