Не монстр і не золото: камера зафіксувала тривожну знахідку на дні океану (відео)

На глибині понад 10 900 метрів дослідницька камера досягла дна, і замість екзотичних морських істот чи геологічних аномалій виявила скляну пляшку з-під пива. Знахідка стала приводом для роздумів про стан океану.

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Про цю історію згадує Lad Bible.

Видання зазначає, що людство досліджувало лише близько 5% світового океану, і що глибше люди заглядають, то частіше стикаються з дивовижними, а часом і тривожними, відкриттями. Одним із таких став інцидент під час глибоководної експедиції в найглибшу точку планети — Безодню Челленджера, розташовану в Маріанській западині.

На глибині понад 10 900 метрів дослідницька камера досягла дна, і замість екзотичних морських істот або геологічних аномалій виявила скляну пляшку з-під пива, що лежить у повній тиші. Цю знахідку зробила докторка Дон Райт, океанографиня, яка бере участь у місії. Фото вона виклала в соцмережах.

"Що ми побачили, вперше торкнувшись дна в #ChallengerDeep? БУТИЛКУ ПИВА", — підписала вона свій знімок.

Користувачі здивувалися тому, як скляна пляшка могла вціліти за тиску приблизно 1100 атмосфер Фото: YouTube

Реакція в інтернеті була миттєвою. Користувачі здивувалися тому, як скляна пляшка могла вціліти за тиску приблизно 1100 атмосфер, що в 1100 разів перевищує нормальний тиск на рівні моря.

Дослідники пояснили це тим, що пляшку було відкрито, і вода заповнила її зсередини, врівноваживши внутрішню і зовнішню силу. Це дало змогу склу уникнути руйнування. Один користувач порівняв це зі спробою стиснути яйце в руці: "Якщо тиск однаковий всередині та зовні, то його фактично немає. Так само і зі склом".

Знахідку зробила доктор Дон Райт, океанограф, яка бере участь у місії Фото: Black Voice News

Однак для доктора Райта знахідка — не привід для веселощів, а радше знак катастрофічної безпечності людини.

"Це черговий доказ того, що ми, як людство, повинні краще піклуватися про океан і про здоров'я середовища проживання, яке ми поділяємо і від якого в кінцевому підсумку залежимо", — також написала вона в коментарі під фото.

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