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Не монстр і не золото: камера зафіксувала тривожну знахідку на дні океану (відео)

Безодня Челленджера, Маріанська западина, пляшка пива, глибина океану, океанічний тиск, скляна пляшка, доктор Дон Райт, океанограф
Фото: Lad Bible | Ілюстративне фото

На глибині понад 10 900 метрів дослідницька камера досягла дна, і замість екзотичних морських істот чи геологічних аномалій виявила скляну пляшку з-під пива. Знахідка стала приводом для роздумів про стан океану.

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Про цю історію згадує Lad Bible.

Видання зазначає, що людство досліджувало лише близько 5% світового океану, і що глибше люди заглядають, то частіше стикаються з дивовижними, а часом і тривожними, відкриттями. Одним із таких став інцидент під час глибоководної експедиції в найглибшу точку планети — Безодню Челленджера, розташовану в Маріанській западині.

На глибині понад 10 900 метрів дослідницька камера досягла дна, і замість екзотичних морських істот або геологічних аномалій виявила скляну пляшку з-під пива, що лежить у повній тиші. Цю знахідку зробила докторка Дон Райт, океанографиня, яка бере участь у місії. Фото вона виклала в соцмережах.

"Що ми побачили, вперше торкнувшись дна в #ChallengerDeep? БУТИЛКУ ПИВА", — підписала вона свій знімок.

Маріанська западина, пляшка пива, глибина океану, океанічний тиск, скляна пляшка, скляна пляшка Fullscreen
Користувачі здивувалися тому, як скляна пляшка могла вціліти за тиску приблизно 1100 атмосфер
Фото: YouTube

Реакція в інтернеті була миттєвою. Користувачі здивувалися тому, як скляна пляшка могла вціліти за тиску приблизно 1100 атмосфер, що в 1100 разів перевищує нормальний тиск на рівні моря.

Дослідники пояснили це тим, що пляшку було відкрито, і вода заповнила її зсередини, врівноваживши внутрішню і зовнішню силу. Це дало змогу склу уникнути руйнування. Один користувач порівняв це зі спробою стиснути яйце в руці: "Якщо тиск однаковий всередині та зовні, то його фактично немає. Так само і зі склом".

Маріанська западина, пляшка пива, глибина океану, океанічний тиск, скляна пляшка, скляна пляшка Fullscreen
Знахідку зробила доктор Дон Райт, океанограф, яка бере участь у місії
Фото: Black Voice News

Однак для доктора Райта знахідка — не привід для веселощів, а радше знак катастрофічної безпечності людини.

"Це черговий доказ того, що ми, як людство, повинні краще піклуватися про океан і про здоров'я середовища проживання, яке ми поділяємо і від якого в кінцевому підсумку залежимо", — також написала вона в коментарі під фото.

Раніше Фокус повідомляв, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один з пасажирів Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим викликав справжню паніку серед відпочивальників.

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