"Это не мой папа": девочка не узнала своего отца без бороды (видео)
Во Флориде (США) мужчина сбрил бороду впервые за почти десять лет, удивив свою маленькую дочь, которая не узнала его. Трогательное видео стало вирусным в сети.
Роликом поделились родители девушки в своих социальных сетях. Видео с ее ошеломленной реакцией стало вирусным, набрав более 8,6 миллионов просмотров в Instagram и TikTok.
Во Флориде (США) девочка "лишилась дара речи" после неожиданной перемены во внешности отца. Мужчина сбрил бороду впервые за почти 10 лет.
Ксавье, отец семейства, не брил бороду со времен окончания школы, и его жена Джанис Гилберт признается, что никогда не видела мужа без нее. Решение расстаться с привычным образом было непростым и продиктовано рабочими обстоятельствами. Прежде чем решиться на шаг, супруги даже воспользовались фотошопом, чтобы смоделировать, как Ксавье будет выглядеть без растительности на лице.
Однако о перемене не знали их две маленькие дочери. И когда отец предстал перед ними с гладко выбритым лицом, старшая — едва достигшая трех лет — осталась в полном замешательстве.
"Это было смешно и грустно одновременно — она выглядела так, будто увидела совершенно незнакомого человека. Она будто подумала, что это не тот папа, которого она встретила в роддоме", — рассказала Джанис.
Издание Newsweek, отмечает, что исследования подтверждают, что у детей действительно может быть сложное отношение к волосам на лице: малыши воспринимают бородатых мужчин как сильных, но гладковыбритые вызывают больше доверия.
Сейчас, спустя пару месяцев после съемки, девочка уже привыкла к новому облику отца, хотя, как отмечает мать, "бороды все-таки не хватает". Но на этом перемены могут не закончиться — Ксавье, возможно, вскоре придется расстаться и с волосами.
"Это уже серьезно. Я пока морально не готова, но иногда ради цели приходится жертвовать комфортом", — шутит Джанис.
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