"Це не мій тато": дівчинка не впізнала свого батька без бороди (відео)

У Флориді (США) чоловік збрив бороду вперше за майже десять років, здивувавши свою маленьку доньку, яка не впізнала його. Зворушливе відео стало вірусним у мережі.

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Роликом поділилися батьки дівчини у своїх соціальних мережах. Відео з її приголомшеною реакцією стало вірусним, набравши понад 8,6 мільйона переглядів в Instagram і TikTok.

У Флориді (США) дівчинка "втратила дар мови" після несподіваної зміни в зовнішності батька. Чоловік збрив бороду вперше за майже 10 років.

Ксав'є, батько сімейства, не голив бороду з часів закінчення школи, і його дружина Джаніс Гілберт зізнається, що ніколи не бачила чоловіка без неї. Рішення розлучитися зі звичним образом було непростим і продиктоване робочими обставинами. Перш ніж зважитися на крок, подружжя навіть скористалося фотошопом, щоб змоделювати, який вигляд Ксав'є матиме без рослинності на обличчі.

Однак про зміну не знали їхні дві маленькі доньки. І коли батько постав перед ними з гладко поголеним обличчям, старша — яка ледь досягла трьох років — залишилася в повному замішанні.

"Це було смішно і сумно водночас — вона виглядала так, ніби побачила абсолютно незнайому людину. Вона ніби подумала, що це не той тато, якого вона зустріла в пологовому будинку", — розповіла Джаніс.

Видання Newsweek зазначає, що дослідження підтверджують, що в дітей справді може бути складне ставлення до волосся на обличчі: малеча сприймає бородатих чоловіків як сильних, але гладкопоголені викликають більше довіри.

Зараз, через кілька місяців після зйомки, дівчинка вже звикла до нового вигляду батька, хоча, як зазначає мати, "бороди все-таки не вистачає". Але на цьому зміни можуть не закінчитися — Ксав'є, можливо, незабаром доведеться розлучитися і з волоссям.

"Це вже серйозно. Я поки морально не готова, але іноді заради мети доводиться жертвувати комфортом", — жартує Джаніс.

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