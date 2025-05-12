Стоит посетить: ТОП-6 самых недооцененных направлений Европы для путешествия в 2025 году

Из-за чрезмерного туризма, охватывающего города и приморские городки Испании, Португалии и других стран, малоизвестные направления могут предложить гораздо лучшие впечатления. Там можно будет наслаждаться потрясающими пейзажами, историей и культурой без большой толпы.

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Об этом пишет Express.

Директор туристической фирмы Гэвин Лапидус поделился своим выбором самых недооцененных направлений Европы, идеальных для тех, кто ищет что-то немного необычное в 2025 году.

Пляж Гджипе, Албания

Пляж Гджипе — отдаленное место на Албанской Ривьере Фото: Getty

"Это отдаленное место на Албанской Ривьере является одним из лучших скрытых секретов страны. "Что на самом деле делает пляж Гджипе настоящей скрытой жемчужиной, так это то, как до него добраться. Путешественники должны либо совершить живописную прогулку на лодке, либо быть готовыми обуть ботинки для ходьбы", — сказал Гэвин.

Благодаря своим чистым бирюзовым водам и скалистым скалам, Гджипе намного тише, чем большинство европейских пляжных мест. Люди, которые любят приключения, могут совершить прогулки по соседнему каньону, исследовать морские пещеры или покататься на каяках.

Пикос-де-Европа, Испания

Потрясающий горный хребет Пикос-де-Европа Фото: Dylan Leagh/ Unsplash

Большинство людей, когда думают об Испании, представляют себе солнечные пляжи, но Гэвин рекомендует отправиться на север.

"Потрясающий горный хребет Пикос-де-Европа соревнуется с Альпами своими заснеженными вершинами и прекрасными пешеходными тропами", — сказал он.

Идеально подходит для туристов, альпинистов и любителей природы, тихие тропы и уютные горные домики делают его идеальным местом для побега. Посетители также могут насладиться традиционным астурийским сидром, который производится в регионе.

Которский залив, Черногория

Которский залив — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Steph Smith/ Unsplash

Которский залив становится все более популярным среди путешественников, и на это есть причины. Этот залив является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и сочетает в себе средневековый шарм, красоту побережья и исторические деревни.

"Вы можете исследовать тихие места, такие как Пераст и Доброта, попробовать местный миндальный торт и полюбоваться видами с колокольни церкви Святого Николая", — сказал Гэвин.

Благодаря тихим пляжам и аутентичной культуре этот район предлагает более спокойную альтернативу оживленным прибрежным городам Европы.

Аннеси, Франция

Город Аннеси, который называют "Альпийской Венецией" Фото: Mathias Reding/Unsplash

Аннеси, который называют "Альпийской Венецией", предлагает живописные каналы на фоне гор. Старый город наполнен еженедельными рынками и традиционной савойской кухней, но без больших толп, которые можно найти в Венеции. Это идеальное место для романтических выходных или спокойного отдыха в городе.

Валенсия, Испания

Валенсия — город средиземноморской магии со спокойным темпом жизни Фото: Tom Podmore/Unsplash

По сравнению с Барселоной, которая продолжает бороться с чрезмерным туризмом, Валенсия остается менее переполненным, но таким же впечатляющим вариантом. Она является домом для знаменитого "Города искусств и наук", широкого песчаного пляжа и оригинальной паэльи. Как говорит Гэвин, город предлагает "средиземноморскую магию с более спокойным темпом жизни".

Азорские острова, Португалия

Азорские острова, которые часто сравнивают с Карибским бассейном Фото: Kalyan Mukherjee/Unsplash

Азорские острова, которые часто сравнивают с Карибским бассейном, — это группа вулканических островов посреди Атлантики. Острова с кратерными озерами, горячими источниками и китами — идеально подходят для любителей природы. Каждый из девяти островов имеет свою уникальную атмосферу.

Напомним, Исландия занимает первое место по уровню качества жизни среди всех стран мира. После Исландии в рейтинге идет Норвегия, а далее Швейцария. На четвертой и пятой позиции Дания и Германия соответственно.

Фокус также ранее писал о лучших курортных местах без большого количества туристов.