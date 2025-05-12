Варто відвідати: ТОП-6 найбільш недооцінених напрямків Європи для подорожі в 2025 році

Через надмірний туризм, що охоплює міста та приморські містечка Іспанії, Португалії та інших країн, маловідомі напрямки можуть запропонувати набагато кращі враження. Там можна буде насолоджуватись приголомшливими краєвидами, історією та культурою без великого натовпу.

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Про це пише Express.

Директор туристичної фірми Гевін Лапідус поділився своїм вибором найнедооціненіших напрямків Європи, ідеальних для тих, хто шукає щось трохи незвичайне у 2025 році.

Пляж Гджипе, Албанія

Пляж Гджипе – віддалене місце на Албанській Рив'єрі Фото: Getty

"Це віддалене місце на Албанській Рив'єрі є одним із найкраще прихованих секретів країни. "Що насправді робить пляж Гджипе справжньою прихованою перлиною, так це те, як до нього дістатися. Мандрівники повинні або здійснити мальовничу прогулянку на човні, або бути готовими взути черевики для ходьби", — сказав Гевін.

Завдяки своїм чистим бірюзовим водам та скелястим скелям, Гджипе набагато тихіший, ніж більшість європейських пляжних місць. Люди, які люблять пригоди, можуть здійснити прогулянки сусіднім каньйоном, дослідити морські печери або покататися на каяках.

Пікос-де-Европа, Іспанія

Приголомшливий гірський хребет Пікос-де-Европа Фото: Dylan Leagh/ Unsplash

Більшість людей, коли думають про Іспанію, уявляють собі сонячні пляжі, але Гевін рекомендує вирушити на північ.

"Приголомшливий гірський хребет Пікос-де-Европа змагається з Альпами своїми засніженими вершинами та прекрасними пішохідними стежками", – сказав він.

Ідеально підходить для туристів, альпіністів та любителів природи, тихі стежки та затишні гірські будиночки роблять його ідеальним місцем для втечі. Відвідувачі також можуть насолодитися традиційним астурійським сидром, який виробляють в регіоні.

Которська затока, Чорногорія

Которська затока – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: Steph Smith/ Unsplash

Которська затока стає дедалі популярнішою серед мандрівників, і на це є причини. Ця затока є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та поєднує в собі середньовічний шарм, красу узбережжя та історичні села.

"Ви можете дослідити тихі місця, такі як Пераст і Доброта, скуштувати місцевий мигдальний торт і помилуватися краєвидами з дзвіниці церкви Святого Миколая", – сказав Гевін.

Завдяки тихим пляжам та автентичній культурі цей район пропонує більш спокійну альтернативу жвавим прибережним містам Європи.

Аннесі, Франція

Місто Аннесі, яке називають "Альпійською Венецією" Фото: Mathias Reding/Unsplash

Аннесі, яке називають "Альпійською Венецією", пропонує мальовничі канали на тлі гір. Старе місто наповнене щотижневими ринками та традиційною савойською кухнею, але без великих натовпів, які можна знайти у Венеції. Це ідеальне місце для романтичних вихідних або спокійного відпочинку у місті.

Валенсія, Іспанія

Валенсія – місто середземноморської магії з спокійним темпом життя Фото: Tom Podmore/Unsplash

Порівняно з Барселоною, яка продовжує боротися з надмірним туризмом, Валенсія залишається менш переповненим, але таким же вражаючим варіантом. Вона є домівкою для знаменитого "Міста мистецтв і наук", широкого піщаного пляжу та оригінальної паельї. Як каже Гевін, місто пропонує "середземноморську магію з більш спокійним темпом життя".

Азорські острови, Португалія

Азорські острови, які часто порівнюють з Карибським басейном Фото: Kalyan Mukherjee/Unsplash

Азорські острови, які часто порівнюють з Карибським басейном, – це група вулканічних островів посеред Атлантики. Острови з кратерними озерами, гарячими джерелами та китами — ідеально підходять для любителів природи. Кожен із дев'яти островів має свою унікальну атмосферу.

Нагадаємо, Ісландія займає перше місце за рівнем якості життя серед всіх країн світу. Після Ісландії в рейтингу йде Норвегія, а далі Швейцарія. На четвертій та пʼятій позиції Данія та Німеччина відповідно.

Фокус також раніше писав про найкращі курортні місця без великої кількості туристів.