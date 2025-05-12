"Обманула миллионеров": адвокат потратила более $9 млн клиентов на казино и роскошь (фото)

Сара Жаклин Кинг из США обманула инвесторов, убеждая их в существовании фиктивных кредитов, а на деле тратила миллионы на казино и роскошную жизнь.

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Об этом пишет New York Post

41-летняя Сара Жаклин Кинг, адвокат из Ньюпорт-Бич (штат Калифорния, США), была приговорена 5 мая к 21 месяцу лишения свободы в федеральной тюрьме за участие в многомиллионной мошеннической схеме. Женщина признала вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, потратив около $8,7 млн инвесторов на азартные игры, роскошные покупки и проживание в элитных отелях Лас-Вегаса.

Как выяснило следствие, Кинг основала фирму King Family Lending LLC, через которую убеждала инвесторов, что выдает краткосрочные обеспеченные займы профессиональным спортсменам, звездам и состоятельным клиентам. На деле, по информации прокуратуры, никаких займов выдано не было. Американка использовала доверие клиентов и поддельные документы, чтобы получить доступ к их средствам.

Одним из крупнейших пострадавших стал офшорный инвестиционный фонд LDR International Limited, базирующийся на Британских Виргинских островах. С января по октябрь 2022 года Кинг оформила у фонда 97 займов на общую сумму более $10 млн. Основная часть этих денег была проиграна в казино Wynn Las Vegas, где, как указано в иске, она проживала в течение шести месяцев и буквально не выходила из игровых залов.

Женщина потратила около $8,7 млн инвесторов на азартные игры Фото: New York Post

Известно, что Кинг также потратила свыше $130 тысяч на покупку электромобиля Porsche Taycan, а также приобретала дизайнерские вещи, ювелирные украшения и платила за роскошные спа-услуги.

В судебных документах женщина утверждала, что действовала под давлением своего бывшего мужа, Камрана Аббас-Вахида, который якобы заставлял ее играть, чтобы "отыграть" долги. Ее адвокат, Сэм Кросс, заявил, что Кинг страдала от зависимости от ксанакса, алкоголя и испытывала серьезные психические проблемы, на фоне которых приняла участие в мошеннической схеме. Позже она прошла курс реабилитации.

Суд обязал Кинг выплатить полную сумму ущерба — $8 785 045, а после отбытия срока она будет находиться под наблюдением еще три года. В тюрьму она должна явиться 14 июля.

"Она не просто обманула миллионеров. Она украла у таких людей, как я — обычных, кто доверился ей. Это подлость и зло, за которое нет прощения", — прокомментировала Юмико Стердивант, одна из пострадавших клиентов.

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