"Обдурила мільйонерів": адвокатка витратила понад $9 млн клієнтів на казино і розкіш (фото)

Сара Жаклін Кінг зі США обдурила інвесторів, переконуючи їх в існуванні фіктивних кредитів, а на ділі витрачала мільйони на казино і розкішне життя.

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Про це пише New York Post

41-річну Сару Жаклін Кінг, адвоката з Ньюпорт-Біч (штат Каліфорнія, США), було засуджено 5 травня до 21 місяця позбавлення волі у федеральній в'язниці за участь у багатомільйонній шахрайській схемі. Жінка визнала провину в шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей, витративши близько $8,7 млн інвесторів на азартні ігри, розкішні покупки й проживання в елітних готелях Лас-Вегаса.

Як з'ясувало слідство, Кінг заснувала фірму King Family Lending LLC, через яку переконувала інвесторів, що видає короткострокові забезпечені позики професійним спортсменам, зіркам і заможним клієнтам. На ділі, за інформацією прокуратури, жодних позик видано не було. Американка використовувала довіру клієнтів і підроблені документи, щоб отримати доступ до їхніх коштів.

Одним із найбільших постраждалих став офшорний інвестиційний фонд LDR International Limited, що базується на Британських Віргінських островах. Із січня до жовтня 2022 року Кінг оформила у фонду 97 позик на загальну суму понад $10 млн. Більшу частину цих грошей було програно в казино Wynn Las Vegas, де, як зазначено в позові, вона проживала протягом шести місяців і буквально не виходила з ігрових залів.

Жінка витратила близько $8,7 млн інвесторів на азартні ігри Фото: New York Post

Відомо, що Кінг також витратила понад $130 тисяч на купівлю електромобіля Porsche Taycan, а також купувала дизайнерські речі, ювелірні прикраси й платила за розкішні спа-послуги.

У судових документах жінка стверджувала, що діяла під тиском свого колишнього чоловіка, Камрана Аббас-Вахіда, який нібито змушував її грати, щоб "відіграти" борги. Її адвокат, Сем Крос, заявив, що Кінг страждала від залежності від ксанаксу, алкоголю і відчувала серйозні психічні проблеми, на тлі яких взяла участь у шахрайській схемі. Пізніше вона пройшла курс реабілітації.

Суд зобов'язав Кінг виплатити повну суму збитків — $8 785 045, а після відбуття терміну вона перебуватиме під наглядом ще три роки. До в'язниці вона має з'явитися 14 липня.

"Вона не просто обдурила мільйонерів. Вона вкрала в таких людей, як я — звичайних, хто довірився їй. Це підлість і зло, за яке немає прощення", — прокоментувала Юміко Стердівант, одна з постраждалих клієнтів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив, що купив власний викрадений автомобіль. Британець Еван Валентайн виявив, що випадково викупив свою ж викрадену Honda Civic, витративши на неї 20 тисяч фунтів стерлінгів. У машині чоловік знайшов старі обгортки від шоколадного батончика і записані адреси.

Також стало відомо, що чоловік помстився дівчині, яка вирушила в круїз без нього, "замінувавши" судно. Подорож Карибським морем опинилася під загрозою через лист підлітка, який образився через те, що його не взяли в подорож. Американець Джошуа Лоу надіслав послання, в якому стверджував, що на кораблі бомба.