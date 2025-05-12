Пассажир самолета открыл аварийный выход, потому что "хотел подышать свежим воздухом"

В Китае молодой мужчина был задержан полицией после того, как без разрешения открыл аварийную дверь самолета, вызвав задержку высадки и панику среди пассажиров.

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Об этом пишет Daily Star.

На борту рейса China Eastern Airlines произошел странный инцидент. Пассажир открыл аварийный выход после приземления, заявив, что ему просто нужно было "подышать свежим воздухом".

Инцидент случился утром 11 мая на рейсе MU5828, следовавшем из города Чанша в международный аэропорт Куньмин Чаншуй. Пока самолет выруливал по взлетно-посадочной полосе после посадки, молодой мужчина потянул за ручку аварийного выхода, активировав надувной трап. По словам очевидцев, мужчина выглядел спокойным и пояснил свой поступок необходимостью вдохнуть свежего воздуха.

Необычные действия пассажира вызвали панику и задержку с высадкой других пассажиров примерно на 20 минут. К счастью, никто не пострадал. Мужчину оперативно задержала полиция для дальнейшего допроса.

Пассажир открыл аварийный выход после приземления, заявив, что ему просто нужно было "подышать свежим воздухом" Фото: Jam Press

Согласно китайскому законодательству, за подобные действия может быть наложен штраф в размере от 100 000 до 200 000 юаней (570 тысяч — 1,1 млн гривен), в зависимости от последствий и типа самолета.

Издание напоминает, что в марте 2022 года China Eastern Airlines уже попадала в заголовки новостей после крушения внутреннего рейса, унесшего жизни 132 человек — одной из самых трагичных авиакатастроф в истории страны.

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