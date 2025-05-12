Пасажир літака відкрив аварійний вихід, бо "хотів подихати свіжим повітрям"

У Китаї молодого чоловіка затримала поліція після того, як без дозволу відчинив аварійні двері літака, спричинивши затримку висадки й паніку серед пасажирів.

Related video

Про це пише Daily Star.

На борту рейсу China Eastern Airlines стався дивний інцидент. Пасажир відкрив аварійний вихід після приземлення, заявивши, що йому просто потрібно було "подихати свіжим повітрям".

Інцидент трапився вранці 11 травня на рейсі MU5828, що прямував із міста Чанша в міжнародний аеропорт Куньмін Чаншуй. Поки літак вирулював злітно-посадковою смугою після посадки, молодий чоловік потягнув за ручку аварійного виходу, активувавши надувний трап. За словами очевидців, чоловік виглядав спокійним і пояснив свій вчинок необхідністю вдихнути свіжого повітря.

Незвичайні дії пасажира спричинили паніку і затримку з висадкою інших пасажирів приблизно на 20 хвилин. На щастя, ніхто не постраждав. Чоловіка оперативно затримала поліція для подальшого допиту.

Пасажир відкрив аварійний вихід після приземлення, заявивши, що йому просто потрібно було "подихати свіжим повітрям" Фото: Jam Press

Згідно з китайським законодавством, за подібні дії може бути накладено штраф у розмірі від 100 000 до 200 000 юанів (570 тисяч — 1,1 млн гривень), залежно від наслідків і типу літака.

Видання нагадує, що в березні 2022 року China Eastern Airlines уже потрапляла в заголовки новин після аварії внутрішнього рейсу, що забрала життя 132 осіб — однієї з найтрагічніших авіакатастроф в історії країни.

Раніше Фокус повідомляв, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один з пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим викликав справжню паніку серед відпочивальників.

Також стало відомо, що вид на поселення з висоти пташиного польоту вразив людей. Симетричне планування поселення Rotonda West у Флориді (США), що нагадує скибочки піци, вразило користувачів соцмереж і зацікавило ЗМІ.