Пили ржавую воду и ели морскую рыбу: спасли рыбаков, которые 55 дней дрейфовали в море

В Эквадоре судно обнаружило пятерых рыбаков, которые провели в море 55 дней. Все это время они жили со сломанным генератором, без средств связи и навигации. Пили мужчины ржавую воду и ели рыбу, которую удалось выловить.

Related video

Историю рассказывает CNN.

Рыбаки 55 дней провели в море Фото: CNN

Издание рассказывает, что пятеро рыбаков — трое граждан Перу и двое колумбийцев пропали без вести еще в середине марта. Рыбаки отправились из залива Пукусана, что к югу от столицы Перу Лимы, но уже на второй день после отплытия на судне сломался генератор переменного тока. Это привело к полному выходу из строя связи и навигации, а также отключению электроэнергии на борту.

"У них не было ни стартера, ни фар, ни одного прибора, работающего от аккумулятора", — рассказала капитан фрегата ВМС Эквадора Мария Фарес.

Чтобы выжить в экстремальных условиях, рыбаки выкачивали ржавую воду из двигателя, ловили рыб, которые проплывали мимо, и варили их, чтобы хоть как-то пополнить силы. Также мужчины вынуждены были пить дождевую воду и, по словам спасателей, даже опресненную морскую воду.

Они были спасены 7 мая эквадорским судном Aldo, которое занимается промышленным выловом тунца. В этот день они прибыли в порт на Галапагосских островах.

Сейчас состояние мужчин стабильное. Эквадорские ВМС отметили, что координируют сотрудничество с местными и иностранными органами, чтобы обеспечить безопасное возвращение спасенных домой.

Ранее Фокус писал, что в море "выловили" 10-летнего мальчика. Он целую ночь дрейфовал в открытом море на каяке.

Напомним, футуролог Моргейн Гей из Великобритании поделилась прогнозами о рационе будущего. По ее мнению, еда, выращенная на одежде, и блюда, созданные из водорослей и тыквенных семечек, могут стать нормой.