Пили іржаву воду і їли морську рибу: врятували рибалок, які 55 днів дрейфували в морі

У Еквадорі судно виявило п'ятьох рибалок, які провели в морі 55 днів. Весь цей час вони жили зі зламаним генератором, без засобів зв’язку та навігації. Пили чоловіки іржаву воду і їли рибу, яку вдалось виловити.

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Історію розповідає CNN.

Рибаки 55 днів провели в морі Фото: CNN

Видання розповідає, що п’ятеро рибалок — троє громадян Перу та двоє колумбійців зникли безвісти ще в середині березня. Рибалки вирушили з затоки Пукусана, що на південь від столиці Перу Ліми, але вже на другий день після відплиття на судні зламався генератор змінного струму. Це призвело до повного виходу з ладу зв’язку та навігації, а також вимкнення електроенергії на борту.

"У них не було ні стартера, ні фар, ні жодного приладу, що працює від акумулятора", — розповіла капітан фрегата ВМС Еквадору Марія Фарес.

Щоб вижити в екстремальних умовах, рибалки викачували іржаву воду з двигуна, ловили риб, які пропливали повз, і варили їх, аби хоч якось поповнити сили. Також чоловіки змушені були пити дощову воду і, за словами рятувальників, навіть опріснену морську воду.

Вони були врятовані 7 травня еквадорським судном Aldo, яке займається промисловим виловом тунця. Цього дня вони прибули до порту на Галапагоських островах.

Наразі стан чоловіків стабільний. Еквадорські ВМС зазначили, що координують співпрацю з місцевими та іноземними органами, аби забезпечити безпечне повернення врятованих додому.

Раніше Фокус писав, що у морі "виловили" 10-річного хлопчика. Він цілу ніч дрейфував у відкритому морі на каяку.

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