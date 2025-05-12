Дешевле квартиры: супруги купили заброшенную деревню во Франции (видео)

Пытаясь сбежать от городского стресса и высоких цен, Бен и Натан из Халла (Великобритания) приобрели заброшенную деревню на юге Франции всего за 80 тысяч фунтов стерлингов.

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Об этом пишет Lad Bible.

В условиях стремительно растущих цен на жилье в Великобритании одна пара из Халла нашла неожиданный способ осуществить свою мечту, и заодно сэкономить. Бен Пирсон, 39 лет, и его муж Натан, 31 год, приобрели целую заброшенную деревню во Франции всего за 80 тысяч фунтов стерлингов. Издание отмечает, что за такую же сумму едва ли можно найти скромную квартиру в Великобритании.

Супруги давно мечтали о переезде, и шанс появился, когда они случайно наткнулись на заброшенные фермерские дома в живописной и малолюдной части Сент-Сегуроса. После нескольких месяцев бумажной волокиты в декабре 2024 года пара официально стала владельцами участка земли в два гектара и пяти хозяйственных построек — по сути, небольшой деревни.

"В Англии вы с трудом купите что-то за эти деньги. Это другой уровень жизни — размеренный, без стресса", — рассказал Бен, добавив, что жизнь по графику с 9 утра до 5 вечера в Великобритании больше не казалась им привлекательной.

Двое мужчин наткнулись на заброшенные фермерские дома в живописной и малолюдной части Сент-Сегуроса Фото: SWNS

Натан, преподаватель английского языка, добавил: "Когда мы мечтали о простой жизни, мы и представить не могли, что купим целую деревню. Мы ни за что бы это не променяли".

По их словам, в этом проекте есть свои сложности. Старинная недвижимость датируется XVII–XIX веками и требует полной реконструкции. В домах нет отопления, туалетов, и лишь один кран работает исправно.

Процесс восстановления обойдется супругам в более чем в 100 тысяч фунтов стерлингов Фото: SWNS

Пара планирует жить во фургоне, пока не завершат ремонт, а в дальнейшем сдавать жилье через Airbnb.

Процесс восстановления обойдется им более чем в 100 тысяч фунтов стерлингов, но супруги уверены — оно того стоит. Свой путь они подробно документируют в соцсетях.

"Это именно то, что мы искали. Мы и представить не могли, что мечта станет реальностью", — признается Бен.

Ранее Фокус сообщал, что испуганная женщина обнаружила под домом логово змей. Жилое здание на ранчо, в котором живет семья Кэлли Филлипс, превратилось в "обиталище ужей". Супруги находят рептилий каждую неделю.

Также стало известно, что старинный вагон превратили в уютный дом для 5 человек. В штате Мэн (США) на продажу выставлено уникальное жилье. Объект с историей, винтажным интерьером и видом на лесистую местность с ручьем, оценивается в $129 000.