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Дешевле квартиры: супруги купили заброшенную деревню во Франции (видео)

Пара купила деревню, деревня во Франции, недвижимость, дешевое жилье за границей, супруги, покупка деревни, заброшенная деревня, ремонт,
Фото: SWNS | Супруги приобрели целую заброшенную деревню во Франции всего за 80 тысяч фунтов стерлингов

Пытаясь сбежать от городского стресса и высоких цен, Бен и Натан из Халла (Великобритания) приобрели заброшенную деревню на юге Франции всего за 80 тысяч фунтов стерлингов.

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Об этом пишет Lad Bible.

В условиях стремительно растущих цен на жилье в Великобритании одна пара из Халла нашла неожиданный способ осуществить свою мечту, и заодно сэкономить. Бен Пирсон, 39 лет, и его муж Натан, 31 год, приобрели целую заброшенную деревню во Франции всего за 80 тысяч фунтов стерлингов. Издание отмечает, что за такую же сумму едва ли можно найти скромную квартиру в Великобритании.

Супруги давно мечтали о переезде, и шанс появился, когда они случайно наткнулись на заброшенные фермерские дома в живописной и малолюдной части Сент-Сегуроса. После нескольких месяцев бумажной волокиты в декабре 2024 года пара официально стала владельцами участка земли в два гектара и пяти хозяйственных построек — по сути, небольшой деревни.

"В Англии вы с трудом купите что-то за эти деньги. Это другой уровень жизни — размеренный, без стресса", — рассказал Бен, добавив, что жизнь по графику с 9 утра до 5 вечера в Великобритании больше не казалась им привлекательной.

Пара купила деревню, деревня во Франции, недвижимость, дешевое жилье за границей, супруги, покупка деревни, заброшенная деревня, ремонт, Fullscreen
Двое мужчин наткнулись на заброшенные фермерские дома в живописной и малолюдной части Сент-Сегуроса
Фото: SWNS

Натан, преподаватель английского языка, добавил: "Когда мы мечтали о простой жизни, мы и представить не могли, что купим целую деревню. Мы ни за что бы это не променяли".

По их словам, в этом проекте есть свои сложности. Старинная недвижимость датируется XVII–XIX веками и требует полной реконструкции. В домах нет отопления, туалетов, и лишь один кран работает исправно.

Процесс восстановления обойдется супругам в более чем в 100 тысяч фунтов стерлингов Fullscreen
Процесс восстановления обойдется супругам в более чем в 100 тысяч фунтов стерлингов
Фото: SWNS

Пара планирует жить во фургоне, пока не завершат ремонт, а в дальнейшем сдавать жилье через Airbnb.

Процесс восстановления обойдется им более чем в 100 тысяч фунтов стерлингов, но супруги уверены — оно того стоит. Свой путь они подробно документируют в соцсетях.

"Это именно то, что мы искали. Мы и представить не могли, что мечта станет реальностью", — признается Бен.

Ранее Фокус сообщал, что испуганная женщина обнаружила под домом логово змей. Жилое здание на ранчо, в котором живет семья Кэлли Филлипс, превратилось в "обиталище ужей". Супруги находят рептилий каждую неделю.

Также стало известно, что старинный вагон превратили в уютный дом для 5 человек. В штате Мэн (США) на продажу выставлено уникальное жилье. Объект с историей, винтажным интерьером и видом на лесистую местность с ручьем, оценивается в $129 000.