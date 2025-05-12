Дешевше за квартиру: подружжя купило покинуте село у Франції (відео)

Намагаючись втекти від міського стресу і високих цін, Бен і Натан з Галла (Велика Британія) придбали занедбане село на півдні Франції всього за 80 тисяч фунтів стерлінгів.

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Про це пише Lad Bible.

В умовах стрімкого зростання цін на житло у Великій Британії одна пара з Галла знайшла несподіваний спосіб здійснити свою мрію, і заодно заощадити. Бен Пірсон, 39 років, і його чоловік Натан, 31 рік, придбали ціле занедбане село у Франції всього за 80 тисяч фунтів стерлінгів. Видання зазначає, що за таку ж суму навряд чи можна знайти скромну квартиру у Великій Британії.

Подружжя давно мріяло про переїзд, і шанс з'явився, коли вони випадково натрапили на занедбані фермерські будинки в мальовничій і малолюдній частині Сент-Сегуроса. Після кількох місяців паперової тяганини в грудні 2024 року пара офіційно стала власниками ділянки землі у два гектари і п'яти господарських будівель — по суті, невеликого села.

"В Англії ви насилу купите щось за ці гроші. Це інший рівень життя — розмірений, без стресу", — розповів Бен, додавши, що життя за графіком з 9 ранку до 5 вечора у Великій Британії більше не здавалося їм привабливим.

Двоє чоловіків натрапили на покинуті фермерські будинки в мальовничій і малолюдній частині Сент-Сегуроса Фото: SWNS

Натан, викладач англійської мови, додав: "Коли ми мріяли про просте життя, ми й уявити не могли, що купимо ціле село. Ми ні за що б це не проміняли".

За їхніми словами, у цьому проєкті є свої складнощі. Старовинна нерухомість датується XVII-XIX століттями та потребує повної реконструкції. У будинках немає опалення, туалетів, і лише один кран працює справно.

Процес відновлення обійдеться подружжю у понад 100 тисяч фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Пара планує жити у фургоні, поки не завершать ремонт, а надалі здавати житло через Airbnb.

Процес відновлення обійдеться їм у понад 100 тисяч фунтів стерлінгів, але подружжя впевнене — воно того варте. Свій шлях вони детально документують у соцмережах.

"Це саме те, що ми шукали. Ми й уявити не могли, що мрія стане реальністю", — зізнається Бен.

Раніше Фокус повідомляв, що перелякана жінка виявила під будинком лігво змій. Житловий будинок на ранчо, в якому живе сім'я Келлі Філліпс, перетворився на "житло вужів". Подружжя знаходить рептилій щотижня.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили на затишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.