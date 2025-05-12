Зуб за $5 тысяч: хозяйка выбрала коронку из золота для своей кошки (видео)

В США произошел необычный ветеринарный случай. Кошка по кличке Тофу стала звездой соцсетей после того, как ее хозяйка рассказала, как потратила $5000 на установку золотого зуба питомцу.

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Об этом американка сообщила в одном из своих видео в TikTok.

Кошка по кличке Тофу стала интернет-сенсацией после того, как ее хозяйка, 22-летняя Кларисса Босман из Денвера (штат Колорадо), рассказала, как питомцу установили настоящий золотой клык стоимостью $5000. Веселое видео с демонстрацией кошачьего клыка собрало почти 11 миллионов просмотров.

История началась с того, что во время поездки Клариссы ее жених сообщил, что у Тофу треснул передний зуб. По словам хозяйки, кошка расколола его, жуя музыкальную шкатулку из дерева.

Ветеринар предложил два варианта: удалить зуб или установить гипоаллергенную золотую коронку после лечения корневого канала. Учитывая, что кошке еще нет трех лет, и она активна, семья выбрала второй вариант. Босман объяснила, что переживала о качестве жизни питомца — особенно во время походов и прогулок.

Стоимость коронки объясняется не только материалом (смесью золота, палладия, иридия и других металлов), но и всем комплексом процедур: анализами, рентгеном, чисткой и обезболиванием.

Пользователи TikTok с восторгом отреагировали на ролик.

"Если она умрет, вы сможете оставить зуб себе как украшение", "Это медицина для богатых кошек — никогда такого не видел", "Археологи, раскопавшие кости этой кошки через тысячу лет, пришли к выводу, что эта кошка, должно быть, принадлежала какому-то императору", "5 тысяч баксов!!!", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует. Британка по имени Бекки показала домашнее животное, которое стало звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

Также стало известно, что попугай спустя 10 лет слепоты впервые увидел хозяйку после операции. Трогательная встреча поразила пользователей соцсетей.