Зуб за $5 тисяч: господиня вибрала коронку із золота для своєї кішки (відео)

У США стався незвичайний ветеринарний випадок. Кішка на прізвисько Тофу стала зіркою соцмереж після того, як її господиня розповіла, як витратила $5000 на встановлення золотого зуба улюбленцю.

Related video

Про це американка повідомила в одному зі своїх відео в TikTok.

Кішка на прізвисько Тофу стала інтернет-сенсацією після того, як її господиня, 22-річна Кларисса Босман з Денвера (штат Колорадо), розповіла, як вихованцеві встановили справжнє золоте ікло вартістю $5000. Веселе відео з демонстрацією котячого ікла зібрало майже 11 мільйонів переглядів.

Історія почалася з того, що під час поїздки Кларисси її наречений повідомив, що в Тофу тріснув передній зуб. За словами господині, кішка розколола його, жуючи музичну шкатулку з дерева.

Ветеринар запропонував два варіанти: видалити зуб або встановити гіпоалергенну золоту коронку після лікування кореневого каналу. З огляду на те, що кішці ще немає трьох років, і вона активна, сім'я вибрала другий варіант. Босман пояснила, що хвилювалася про якість життя вихованця — особливо під час походів і прогулянок.

Вартість коронки пояснюється не тільки матеріалом (сумішшю золота, паладію, іридію та інших металів), а й усім комплексом процедур: аналізами, рентгеном, чищенням і знеболенням.

Користувачі TikTok із захопленням відреагували на ролик.

"Якщо вона помре, ви зможете залишити зуб собі як прикрасу", "Це медицина для багатих кішок — ніколи такого не бачив", "Археологи, які розкопали кістки цієї кішки за тисячу років, прийшли до висновку, що ця кішка, напевно, належала якомусь імператору", "5 тисяч баксів!!!", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Беккі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що папуга через 10 років сліпоти вперше побачив господиню після операції. Зворушлива зустріч вразила користувачів соцмереж.