Пенсионеры вернулись из отпуска, и обнаружили 129 новых домов вокруг своего жилья (фото)

Мартина Ле Барт и ее супруг из Великобритании были потрясены, когда после длительного отсутствия вернулись в свой дом и увидели, что лишились приватности и солнечного света из-за масштабного строительства по соседству.

Related video

Об этом пишет Lad Bible.

Пара из Северного Девона (Великобритания) была шокирована, вернувшись домой после полугодового отпуска. Их уединенный дом оказался окружен строительной площадкой, где развернулось масштабное возведение жилого комплекса из 129 современных домов.

Мартина Ле Барт и ее муж провели 6 месяцев вдали от своего жилья, навещая семью и встречая рождение внучки. По возвращении они с изумлением обнаружили, что рядом с их бунгало выросли двухэтажные дома, а прежняя уединенность исчезла.

"Наш дом превратился из самого желанного в наименее ценный из-за этих огромных зданий прямо за окном", — рассказала Мартина.

Мартина Ле Барт на фоне стройки рядом с ее домом Фото: SWNS

Пара, владеющая этим домом с 1992 года, утверждает, что не получала никаких официальных уведомлений о строительстве, одобренном Советом Северного Девона еще в 2021 году.

По их словам, застройка нарушила их право на личную жизнь, ухудшила психоэмоциональное состояние и даже изменила повседневный быт: от невозможности сушить белье до лишения солнечного света и приватности в саду.

Представители компании Tilia Homes заявили, что стремятся минимизировать неудобства для жителей и уже связались с супругами, предложив установить временные защитные экраны для повышения конфиденциальности. Застройщик подчеркнул, что проект полностью соответствует одобренному плану, и 20% новых домов предназначены как доступное жилье. Власти также сообщили, что жалоба пары рассматривается.

Чиновники заверяют, что соблюдены все законные процедуры, но для пары Ле Барт возвращение домой стало началом неожиданной и шумной новой реальности.

Ранее Фокус сообщал, что испуганная женщина обнаружила под домом логово змей. Жилое здание на ранчо, в котором живет семья Кэлли Филлипс, превратилось в "обиталище ужей". Супруги находят рептилий каждую неделю.

Также стало известно, что старинный вагон превратили в уютный дом для 5 человек. В штате Мэн (США) на продажу выставлено уникальное жилье. Объект с историей, винтажным интерьером и видом на лесистую местность с ручьем, оценивается в $129 000.