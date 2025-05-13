Пенсіонери повернулися з відпустки, і побачили 129 нових будинків навколо свого житла (фото)

Мартіна Ле Барт і її чоловік із Великої Британії були приголомшені, коли після тривалої відсутності повернулися до свого будинку і побачили, що втратили приватність і сонячне світло через масштабне будівництво по сусідству.

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Про це пише Lad Bible.

Пара з Північного Девона (Велика Британія) була шокована, повернувшись додому після піврічної відпустки. Їхній відокремлений будинок виявився оточений будівельним майданчиком, де розгорнулося масштабне зведення житлового комплексу зі 129 сучасних будинків.

Мартіна Ле Барт і її чоловік провели 6 місяців далеко від свого житла, відвідуючи сім'ю і зустрічаючи народження онуки. Після повернення вони з подивом виявили, що поруч з їхнім бунгало виросли двоповерхові будинки, а колишня відокремленість зникла.

"Наш будинок перетворився з найбажанішого на найменш цінний через ці величезні будівлі просто за вікном", — розповіла Мартіна.

Мартіна Ле Барт на тлі будівництва поруч з її будинком Фото: SWNS

Пара, яка володіє цим будинком із 1992 року, стверджує, що не отримувала жодних офіційних повідомлень про будівництво, схвалене Радою Північного Девона ще 2021 року.

За їхніми словами, забудова порушила їхнє право на особисте життя, погіршила психоемоційний стан і навіть змінила повсякденний побут: від неможливості сушити білизну до позбавлення сонячного світла і приватності в саду.

Представники компанії Tilia Homes заявили, що прагнуть мінімізувати незручності для жителів і вже зв'язалися з подружжям, запропонувавши встановити тимчасові захисні екрани для підвищення конфіденційності. Забудовник підкреслив, що проєкт повністю відповідає схваленому плану, і 20% нових будинків призначені як доступне житло. Влада також повідомила, що скаргу пари розглядають.

Чиновники запевняють, що дотримано всіх законних процедур, але для пари Ле Барт повернення додому стало початком несподіваної і галасливої нової реальності.

Раніше Фокус повідомляв, що перелякана жінка виявила під будинком лігво змій. Житловий будинок на ранчо, в якому живе сім'я Келлі Філліпс, перетворився на "житло вужів". Подружжя знаходить рептилій щотижня.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили назатишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.