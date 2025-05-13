Неожиданное наследство: пенсионер нашел сокровища в доме 18 века (фото)

79-летний Майкл Хэмсон из Великобритании нашел внутри старинного здания сотни редких навесных замков, спрятанных в разных частях дома. Их оценочная стоимость уже исчисляется тысячами фунтов.

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Об этом пишет Daily Star.

79-летний Майкл Хэмсон из Великобритании даже не подозревал, что станет обладателем исторического клада, когда унаследовал дом 18 века в деревне Бревуд. Дом, принадлежавший его давней знакомой Мэри Эйлин Джонс, хранил в себе тайну, о которой, возможно, не знала даже сама хозяйка: более двухсот антикварных навесных замков, спрятанных по всему дому.

Хэмсон на протяжении более 40 лет помогал мисс Джонс. Мужчина стриг газоны, выполнял мелкий ремонт и, в последние годы ее жизни, с женой заботился о ней как сиделка. После смерти Мэри в возрасте 93 лет он был поражен тем, что она завещала ему не только старинный дом, но и все его содержимое.

Мужчина унаследовал дом соседки Фото: SWNS

Разбирая вещи в особняке, Майкл обнаружил старинный деревянный ящик, заколоченный гвоздями и покрытый хламом. Открыв его, он нашел первую партию замков. Позже еще больше экземпляров обнаружилось под лестницей, за деревянной панелью и в старом гараже.

"Каждая находка была как открытие новой главы истории. Мы находили замки буквально в каждом укромном уголке. Все они покрыты клеймом E. Jones & Sons и находятся в отличном состоянии", — поделился британец.

Компания E. Jones & Sons была основана прадедом мисс Джонс, Энохом Джонсом, в 1895 году в Уилленхолле, городе, некогда считавшемся столицей замочной промышленности Великобритании. В разные годы их продукция поставлялась таким организациям, как тюремное ведомство Ее Величества, почтовая служба, железные дороги LMS, а также экспортировалась в Индию и Аргентину.

Самый ценный экспонат коллекции — уникальный презентационный замок с 50 тысячами комбинаций, сделанный специально для выставки в Вулверхэмптоне в 1902 году. Он оценен в сумму от 500 до 800 фунтов. (от 27 тысячи до 44 тысячи гривен)

Уникальный презентационный замок с 50 тысячами комбинаций, сделанный специально для выставки в Вулверхэмптоне в 1902 году Фото: SWNS

Для оценки находки был приглашен эксперт шоу Antiques Roadshow и директор аукционного дома Fieldings Уилл Фармер. По его словам, эта коллекция является "исключительной по исторической ценности и редкости".

Продажа замков состоится 16 мая на аукционе Fieldings в Стаурбридже, Западный Мидлендс. Ожидается, что общий лот принесет от 4000 до 6000 фунтов стерлингов (от 219 тысячи до 329 тысячи гривен). Майкл признается, что с радостью поделится выручкой с членами семьи мисс Джонс, если кто-то из них объявится, ведь, по его словам, "это был подарок, но он принадлежит и ее истории тоже".

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