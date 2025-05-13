Несподіваний спадок: пенсіонер знайшов скарби в будинку 18 століття (фото)

79-річний Майкл Хемсон із Великої Британії знайшов усередині старовинної будівлі сотні рідкісних навісних замків, захованих у різних частинах будинку. Їхня оціночна вартість уже обчислюється тисячами фунтів.

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Про це пише Daily Star.

79-річний Майкл Хемсон із Великої Британії навіть не підозрював, що стане володарем історичного скарбу, коли успадкував будинок 18 століття в селі Бревуд. Будинок, що належав його давній знайомій Мері Ейлін Джонс, зберігав у собі таємницю, про яку, можливо, не знала навіть сама господиня: більше двохсот антикварних навісних замків, захованих по всьому будинку.

Хемсон протягом понад 40 років допомагав міс Джонс. Чоловік стриг газони, виконував дрібний ремонт і, в останні роки її життя, з дружиною піклувався про неї як доглядальниця. Після смерті Мері у віці 93 років він був вражений тим, що вона заповіла йому не тільки старовинний будинок, а й увесь його вміст.

Чоловік успадкував будинок сусідки Фото: SWNS

Розбираючи речі в особняку, Майкл виявив старовинну дерев'яну шухляду, забиту цвяхами й вкриту мотлохом. Відкривши його, він знайшов першу партію замків. Пізніше ще більше екземплярів виявилося під сходами, за дерев'яною панеллю і в старому гаражі.

"Кожна знахідка була як відкриття нової глави історії. Ми знаходили замки буквально в кожному затишному куточку. Всі вони покриті клеймом E. Jones & Sons і перебувають у відмінному стані", — поділився британець.

Компанію E. Jones & Sons заснував прадід міс Джонс, Енох Джонс, у 1895 році у Вілленхолі, місті, яке колись вважали столицею замкової промисловості Великої Британії. У різні роки їхню продукцію постачали таким організаціям, як тюремне відомство Її Величності, поштова служба, залізні дороги LMS, а також експортували до Індії та Аргентини.

Найцінніший експонат колекції — унікальний презентаційний замок із 50 тисячами комбінацій, зроблений спеціально для виставки у Вулверхемптоні 1902 року. Він оцінений у суму від 500 до 800 фунтів. (від 27 тисячі до 44 тисячі гривень)

Унікальний презентаційний замок із 50 тисячами комбінацій, зроблений спеціально для виставки у Вулверхемптоні 1902 року Фото: SWNS

Для оцінки знахідки було запрошено експерта шоу Antiques Roadshow і директора аукціонного дому Fieldings Вілла Фармера. За його словами, ця колекція є "винятковою за історичною цінністю та рідкістю".

Продаж замків відбудеться 16 травня на аукціоні Fieldings у Стаурбріджі, Західний Мідлендс. Очікується, що загальний лот принесе від 4000 до 6000 фунтів стерлінгів (від 219 тисячі до 329 тисячі гривень). Майкл зізнається, що з радістю поділиться виручкою з членами сім'ї міс Джонс, якщо хтось із них з'явиться, адже, за його словами, "це був подарунок, але він належить і її історії теж".

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