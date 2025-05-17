Представитель одной из самых опасных профессий в мире показал, чем занимается ежедневно

Американец Дэвид Каллахан работает коммерческим дайвером на нефтяных платформах в океане, погружаясь на глубину до 75 метров и проводя под водой до трех часов за одно погружение. Он поделился особенностями своей рискованной профессии и объяснил, почему продолжает ею заниматься, несмотря на опасность.

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Об этом пишет издание People.

30-летний американский коммерческий дайвер Дэвид Каллахан рассказал о своей чрезвычайно опасной работе, которая заключается в погружении на значительные глубины возле нефтяных платформах посреди океана.

Опасная работа

Вахта Каллахана на нефтяной платформе может длиться от одной недели до шести месяцев. Во время рабочей смены он погружается каждые 12 часов. В зависимости от глубины, дайвер находится под водой от 25 минут до трех часов. В частности, его личный рекорд составляет 75 метров.

После каждого погружения мужчина обязательно проходит сеанс в декомпрессионной камере — герметичной капсуле с контролируемым давлением. Как объясняет Дэвид, эта процедура уменьшает риск образования опасных газовых пузырьков в крови.

Дэвид Каллахан рассказал о своей чрезвычайно опасной работе Фото: David Callahan

"Чтобы выполнять такую работу, дайверам необходимо поддерживать хорошую физическую форму", — отметил мужчина.

Между погружениями он тщательно следит за своим питанием, тренируется и уделяет значительное внимание полноценному отдыху.

Опровержение мифов

Каллахан опроверг распространенный миф о том, что среди глубоководных дайверов нет никого старше 35 лет. По словам американца, среди его коллег есть и 65-летние профессионалы. В то же время он признал, что профессия действительно "забирает" друзей — кто-то погибает в несчастных случаях, а кому-то запрещают погружаться из-за ухудшения здоровья.

"Люди не предназначены для пребывания под водой", — подчеркнул мужчина.

Вопреки общественному мнению, на коммерческом дайвинге, по словам Каллахана, невозможно заработать большие деньги. Работать на суше значительно выгоднее. Однако он продолжает заниматься этим делом из-за любви к океану. "Я могу чувствовать себя спокойно только под водой. Эта работа не для слабонервных. Она не для всех", — признался он.

Напомним, Фокус писал, как в Китае открыли вакансию владельца морга. Соискателю работы предлагают зарплату до 300 долларов в месяц, но устроиться на работу будет непросто, так как кандидата ждет ряд специфических тестов.

Также ранее сообщалось, что мужчина рассказал, как он легко получает почти 70 тысяч долларов в год. В связи с острой нехваткой дальнобойщиков в Великобритании люди с такой профессией могут получать достаточно высокую зарплату.