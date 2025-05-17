Представник однієї із найнебезпечніших професій у світі показав, чим займається щодня

Американець Девід Каллахан працює комерційним дайвером на нафтових платформах в океані, занурюючись на глибину до 75 метрів та проводячи під водою до трьох годин за одне занурення. Він поділився особливостями своєї ризикованої професії та пояснив, чому продовжує нею займатися, попри небезпеку.

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Про це пише видання People.

30-річний американський комерційний дайвер Девід Каллахан розповів про свою надзвичайно небезпечну роботу, яка полягає в зануренні на значні глибини біля нафтових платформах посеред океану.

Небезпечна робота

Вахта Каллахана на нафтовій платформі може тривати від одного тижня до шести місяців. Під час робочої зміни він занурюється кожні 12 годин. Залежно від глибини, дайвер перебуває під водою від 25 хвилин до трьох годин. Зокрема, його особистий рекорд становить 75 метрів.

Після кожного занурення чоловік обов'язково проходить сеанс у декомпресійній камері — герметичній капсулі з контрольованим тиском. Як пояснює Девід, ця процедура зменшує ризик утворення небезпечних газових бульбашок у крові.

Девід Каллахан розповів про свою надзвичайно небезпечну роботу Фото: David Callahan

"Щоб виконувати таку роботу, дайверам необхідно підтримувати добру фізичну форму", — зазначив чоловік.

Між зануреннями він ретельно стежить за своїм харчуванням, тренується та приділяє значну увагу повноцінному відпочинку.

Спростування міфів

Каллахан спростував поширений міф про те, що серед глибоководних дайверів немає нікого старшого за 35 років. За словами американця, серед його колег є і 65-річні професіонали. Водночас він визнав, що професія справді "забирає" друзів — хтось гине в нещасних випадках, а комусь забороняють занурюватися через погіршення здоров'я.

"Люди не призначені для перебування під водою", — підкреслив чоловік.

Всупереч суспільній думці, на комерційному дайвінгу, за словами Каллахана, неможливо заробити великі гроші. Працювати на суші значно вигідніше. Однак він продовжує займатися цією справою через любов до океану. "Я можу почуватися спокійно лише під водою. Ця робота не для слабкодухих. Вона не для всіх", — зізнався він.

Нагадаємо, Фокус писав, як в Китаї відкрили вакансію власника моргу. Шукачу роботи пропонують зарплату до 300 доларів на місяць, але влаштуватися на роботу буде непросто, бо на кандидата чекає низка специфічних тестів.

Також раніше повідомлялося, що чоловік розповів, як він легко отримує майже 70 тисяч доларів на рік. У зв'язку з гострою нестачею далекобійників у Великій Британії люди з такою професією можуть отримувати досить високу зарплату.