Кошка вернулась с улицы с "сюрпризом" для хозяйки на хвосте: что она нашла (видео)

Обычное видео с кошкой неожиданно стало эпицентром международной дискуссии. Пока британцы спокойно выпускают своих питомцев на улицу, пользователи из США сочли это жестоким обращением.

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О необычной находке рассказала хозяйка животного в одном из своих видео в TikTok.

Загадочное "украшение" на хвосте британской кошки вызвало всплеск эмоций в соцсетях и спровоцировало спор о том, стоит ли выпускать домашних питомцев на улицу.

28-летняя Элли Мортон из города Стокпорт, Великобритания, поделилась вирусным видео, на котором ее рыже-белая кошка по кличке Энид возвращается домой с необычным аксессуаром. Им оказалась накладная ресница, запутавшейся в хвосте. Видео набрало более 1,6 миллиона просмотров и стало причиной масштабной дискуссии между пользователями из Великобритании и США.

"Я сначала подумала, что это паук! Только когда впустила Энид, поняла — это пушистая накладная ресница. Но это даже не мои, я ношу совсем другие. Загадка до сих пор не разгадана", — рассказала Элли.

На кадрах видно, как Мортон аккуратно снимает ресницу с хвоста кошки.

На кадрах видно, как Мортон аккуратно снимает ресницу с хвоста кошки Фото: TikTok

Но милый эпизод обернулся скандалом в комментариях. Многих американских пользователей возмутил тот факт, что кошку выпускают гулять на улицу. Мортон призналась, что ей пришлось отключить уведомления из-за наплыва оскорблений и негативных реакций, особенно со стороны жителей США.

В Великобритании свободный выгул кошек — обычная практика. Согласно данным Pets4Homes, британцы считают уличные прогулки важной частью кошачьей жизни. В США же большинство ветеринаров и организаций по защите животных, включая Американское гуманное общество, рекомендуют держать кошек дома из-за угроз от автомобилей, хищников и заболеваний.

Несмотря на волну критики, множество комментаторов встали на сторону хозяйки:

"Может, она нашла кого-то с разбитым сердцем и утешила его кошачьими объятиями";

"Великобритания — не США. У нас кошки гуляют. Это нормально";

"Она явно вернулась с ночной тусовки".

Ранее Фокус сообщал, что женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует. Британка по имени Бекки показала домашнее животное, которое стало звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

Также стало известно, что женщина оставила без присмотра праздничный торт с собакой. Пес по кличке Доу стал героем соцсетей после того, как продемонстрировал завидную выдержку. Видео, где домашнее животное терпеливо ждет разрешения съесть угощение, собрало сотни тысяч просмотров.