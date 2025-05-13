Кішка повернулася з вулиці з "сюрпризом" для господині на хвості: що вона знайшла (відео)

Звичайне відео з кішкою несподівано стало епіцентром міжнародної дискусії. Поки британці спокійно випускають своїх улюбленців на вулицю, користувачі зі США визнали це жорстоким поводженням.

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Про незвичайну знахідку розповіла господиня тварини в одному зі своїх відео в TikTok.

Загадкова "прикраса" на хвості британської кішки викликала сплеск емоцій у соцмережах і спровокувала суперечку про те, чи варто випускати домашніх улюбленців на вулицю.

28-річна Еллі Мортон з міста Стокпорт, Велика Британія, поділилася вірусним відео, на якому її рудо-біла кішка на прізвисько Енід повертається додому з незвичайним аксесуаром. Ним виявилася накладна вія, що заплуталася у хвості. Відео набрало понад 1,6 мільйона переглядів і стало причиною масштабної дискусії між користувачами з Великої Британії та США.

"Я спочатку подумала, що це павук! Тільки коли впустила Енід, зрозуміла — це пухнаста накладна вія. Але це навіть не мої, я ношу зовсім інші. Загадка досі не розгадана", — розповіла Еллі.

На кадрах видно, як Мортон акуратно знімає вію з хвоста кішки.

На кадрах видно, як Мортон акуратно знімає вію з хвоста кішки Фото: TikTok

Але милий епізод обернувся скандалом у коментарях. Багатьох американських користувачів обурив той факт, що кішку випускають гуляти на вулицю. Мортон зізналася, що їй довелося відключити повідомлення через наплив образ і негативних реакцій, особливо з боку жителів США.

У Великій Британії вільний вигул котів — звичайна практика. Згідно з даними Pets4Homes, британці вважають вуличні прогулянки важливою частиною котячого життя. У США ж більшість ветеринарів і організацій із захисту тварин, включно з Американським гуманним товариством, рекомендують тримати кішок удома через загрози від автомобілів, хижаків і захворювань.

Попри хвилю критики, безліч коментаторів стали на бік господині:

"Може, вона знайшла когось із розбитим серцем і втішила його котячими обіймами";

"Велика Британія — не США. У нас кішки гуляють. Це нормально";

"Вона явно повернулася з нічної тусовки".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Беккі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що жінка залишила без нагляду святковий торт із собакою. Пес на прізвисько Доу став героєм соцмереж після того, як продемонстрував завидну витримку. Відео, де домашня тварина терпляче чекає дозволу з'їсти частування, зібрало сотні тисяч переглядів.