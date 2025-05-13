Понял страдания женщин: мужчина провел эксперимент с джинсами (видео)

Американец Ник Уилкинс решил провести социальный эксперимент и примерил женские джинсы, чтобы проверить, действительно ли карманы в них так неудобны, как часто жалуются женщины. Результат шокировал мужчину.

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Об результатах Ник Уилкинс сообщил в одном из своих видео в TikTok.

Американец стал героем соцсетей после того, как устроил необычный эксперимент. Он решил проверить на себе, насколько действительно неудобны карманы в женской одежде. Чтобы развеять или подтвердить слухи о "микроскопических" карманах, мужчина купил пару женских джинсов и снял видео, в котором попытался использовать их так же, как свои обычные — мужские.

В начале ролика Ник с улыбкой заявил, что "слышал, как женщины жалуются на ужасные карманы", и что теперь собирается это проверить лично. Надев синие облегающие джинсы, он был приятно удивлен их посадкой: "Ладно, штаны надеты. Расскажи мне, почему они выглядят так хорошо", — пошутил он.

Однако веселье быстро сменилось искренним удивлением после того, как он попытался положить в передний карман свой смартфон, тот едва влез наполовину. Кошелек и ключи также не помещались.

"Вы серьезно? Это все, на что он способен?!" — воскликнул он.

На видео видно, как телефон и кошелек буквально торчат наружу, не помещаясь внутрь.

"Теперь я понимаю, почему вы, ребята, носите сумочки", — сдался мужчина.

В завершение Ник обратился к производителям женской одежды с саркастичным призывом добавить глубины в карманы.

Видео быстро стало вирусным, набрав тысячи комментариев. Подписчики делились своим опытом:

"Жду, когда ты наткнешься на карманы, которые просто нарисованы!";

"Моя последняя покупка – штаны с шестью карманами… из которых пять оказались фальшивыми";

"Технически телефон помещается в задний карман, но я боюсь, что его вытащат или я сяду на него".

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