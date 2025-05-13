Зрозумів страждання жінок: чоловік провів експеримент із джинсами (відео)

Американець Нік Вілкінс вирішив провести соціальний експеримент і приміряв жіночі джинси, щоб перевірити, чи справді кишені в них такі незручні, як часто скаржаться жінки. Результат шокував чоловіка.

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Про результати Нік Вілкінс повідомив в одному зі своїх відео в TikTok.

Американець став героєм соцмереж після того, як влаштував незвичайний експеримент. Він вирішив перевірити на собі, наскільки дійсно незручні кишені в жіночому одязі. Щоб розвіяти або підтвердити чутки про "мікроскопічні" кишені, чоловік купив пару жіночих джинсів і зняв відео, в якому спробував використовувати їх так само, як свої звичайні — чоловічі.

На початку ролика Нік з посмішкою заявив, що "чув, як жінки скаржаться на жахливі кишені", і що тепер збирається це перевірити особисто. Одягнувши сині обтислі джинси, він був приємно здивований їхньою посадкою: "Гаразд, штани вдягнені. Розкажи мені, чому вони виглядають так добре", — пожартував він.

Однак веселощі швидко змінилися щирим здивуванням після того, як він спробував покласти в передню кишеню свій смартфон, той ледь вліз наполовину. Гаманець і ключі також не поміщалися.

"Ви серйозно? Це все, на що він здатен?!" — вигукнув він.

На відео видно, як телефон і гаманець буквально стирчать назовні, не поміщаючись усередину.

"Тепер я розумію, чому ви, хлопці, носите сумочки", — здався чоловік.

На завершення Нік звернувся до виробників жіночого одягу із саркастичним закликом додати глибини в кишені.

Відео швидко стало вірусним, набравши тисячі коментарів. Підписники ділилися своїм досвідом:

"Чекаю, коли ти натрапиш на кишені, які просто намальовані!";

"Моя остання покупка — штани з шістьма кишенями... з яких п'ять виявилися фальшивими";

"Технічно телефон поміщається в задню кишеню, але я боюся, що його витягнуть або я сяду на нього".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка звільнили з роботи через історію в браузері. Житель Британії став безробітним після того, як начальство роздрукувало 50 годин його пошуків в інтернеті, зроблених у робочий час. Серед запитів були питання про ботокс, зуби індички та "Зоряні війни".

Також стало відомо, що дівчинка не впізнала свого батька без бороди. У Флориді (США) чоловік збрив бороду вперше за майже десять років, здивувавши свою маленьку доньку, яка не впізнала його. Зворушливе відео стало вірусним у мережі.