Американка шокировала выносливостью, когда на долгое время повисла в воздухе на собственных волосах (фото, видео)

39-летняя Лейла Нун, обладательница чрезвычайно крепких прядей волос, спокойно провисела на собственных волосах более 25 минут, чем побила неизменный на протяжении 10 лет мировой рекорд и поразила людей.

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О необычном достижении рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса" 13 мая.

Лейла Нун — цирковая артистка с длительным опытом работы в этой сфере, которая отдается выбранному делу полностью. Однажды женщина увидела, как австралиец Сутхакаран Сивагнанатхурай провисел на волосах в воздухе в течение более 23 минут и установил этим рекорд. Тогда Лейла решила, что также сможет достичь такого результата и даже превзойти предшественника.

Два года тренировок понадобилось американке, чтобы добиться успеха. В июне 2024 года Лейла провисела в воздухе 25 минут и 19 секунд, опередив австралийца.

К тому же Лейла не ограничилась во время установления рекорда тем, что висела на волосах. На видео, обнародованном на Instagram-странице цирковой артистки, видно, как женщина демонстрирует несколько различных поз, пока висела в воздухе длительное время.

Книга рекордов Гиннеса | женщина висит на волосах

Американка утверждает, что ей в таком достижении помогла сила ума.

Чем еще прославилась рекордсменка с невероятно крепкими волосами

У Лейлы Нун есть собственный сайт, на котором она демонстрирует свои достижения и цирковые номера. Там указано, что Лейла — мультидисциплинарная цирковая артистка, которая выступает на многих различных принадлежностях. Как артистка с крепкими волосами, на которых может повиснуть на длительное время, она путешествовала по миру на круизных лайнерах, выступая в Южной Америке, Европе и Карибском бассейне.

Также Лейла Нун — четырехкратная участница шоу "Американский воин-ниндзя" на канале NBC, гимнастка национального рейтинга. Женщина с номерами выступала на шоу "Америка имеет талант".

Напомним, 11 мая в "Книге рекордов Гиннеса" рассказали о девятерне из Мали, которая отметила свое 4-летие и попала в перечень мировых рекордов.

Также 10 мая "Книга рекордов Гиннеса" поделилась рекордом самого большого города из конструктора Lego, который создали в Португалии.