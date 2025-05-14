Американка шокувала витривалістю, коли на довгий час повисла у повітрі на власному волоссі (фото, відео)

39-річна Лейла Нун, володарка надзвичайно міцних пасм волосся, спокійно провисіла на власному волоссі понад 25 хвилин, чим побила незмінний упродовж 10 років світовий рекорд та вразила людей.

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Про незвичайне досягнення розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса" 13 травня.

Лейла Нун — циркова артистка з тривалим досвідом роботи у цій сфері, яка віддається обраній справі повністю. Одного разу жінка побачила, як австралієць Сутхакаран Сівагнанатхурай провисів на волоссі у повітрі упродовж понад 23 хвилин й установив цим рекорд. Тоді Лейла вирішила, що також зможе досягти такого результату та навіть перевершити попередника.

Два роки тренувань знадобилося американці, аби домогтися успіху. У червні 2024 року Лейла провисіла у повітрі 25 хвилин та 19 секунд, випередивши австралійця.

До того ж Лейла не обмежилася під час встановлення рекорду тим, що висіла на волоссі. На відео, оприлюдненому на Instagram-сторінці циркової артистки, видно, як жінка демонструє кілька різних поз, поки висіла у повітрі тривалий час.

Книга рекордів Гіннеса | жінка висить на волоссі

Американка стверджує, що їй у такому досягненні допомогла сила розуму.

Чим ще прославилася рекордсменка з неймовірно міцним волоссям

У Лейли Нун є власний сайт, на якому вона демонструє свої досягнення та циркові номери. Там зазначено, що Лейла — мультидисциплінарна циркова артистка, яка виступає на багатьох різних приналежностях. Як артистка з міцним волоссям, на якому може повиснути на тривалий час, вона подорожувала світом на круїзних лайнерах, виступаючи в Південній Америці, Європі та Карибському басейні.

Також Лейла Нун — чотириразова учасниця шоу "Американський воїн-ніндзя" на каналі NBC, гімнастка національного рейтингу. Жінка з номерами виступала на шоу "Америка має талант".

Нагадаємо, 11 травня у "Книзі рекордів Гіннеса" розповіли про дев'ятірню з Малі, яка відзначила своє 4-ліття і потрапила до переліку світових рекордів.

Також 10 травня "Книга рекордів Гіннеса" поділилася рекордом найбільшого міста з конструктора Lego, яке створили у Португалії.