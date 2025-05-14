"Большой и сильный": капуцин с человеческим лицом поразил людей со всего мира (видео)

Капуцин по кличке Дачжуан, десятилетиями живущий в зоопарке Хэфэй, внезапно стал знаменитостью после того, как видео с ним разлетелось по китайскому TikTok.

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Об этом пишет China Daily.

Черноголовый капуцин с квадратной мордой и выразительным взглядом, по прозвищу Дачжуан, что переводится как "большой и сильный", стал настоящей интернет-сенсацией после публикации видео на Douyin (китайский TikTok).

Несмотря на то что примат провел в зоопарке десять лет, внимание к нему привлекло одно недавнее видео, снятое одним из посетителей во время майских праздников. Пользователей соцсетей особенно поразил его облик, напоминающий человеческое лицо.

Как рассказали сотрудники зоопарка, Дачжуан прибыл из сафари-парка Ханчжоу в 2015 году вместе с другим самцом. В прошлом году к ним присоединилась самка по имени Сяомэй ("маленькая красавица"), привезенная из провинции Цзянсу. В апреле она родила детеныша от Дачжуана — мальчика, которого теперь зовут Сяошуай ("маленький красавчик").

В интернете семейство получило прозвище "счастливая жизнь Дачжуана". Посетители часто наблюдают, как самец заботливо ухаживает за своей "женой" и детенышем, а зоопарк стремится сохранить для них максимально естественные условия обитания.

Черноголовый капуцин с квадратной мордой и выразительным взглядом, по прозвищу Дачжуан Фото: X (Twitter)

Хотя некоторые пользователи соцсетей называют примата "уродливо-милым", заводчик Чжан Чуньсюэ не согласна с этим: "Среди черношапочных капуцинов альфа-самцы всегда крупнее и имеют квадратное лицо. По этим меркам Дачжуан — красавец". По ее словам, он мягкий и немного застенчивый, предпочитает прятаться от незнакомцев.

Генеральный директор парка Чжоу Лилян отметил, что сейчас основная задача зоопарка — сохранить спокойствие обитателей и снизить давление от возросшего числа посетителей.

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