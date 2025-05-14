"Великий і сильний": капуцин із людським обличчям вразив людей з усього світу (відео)

Капуцин на прізвисько Дачжуан, який десятиліттями живе в зоопарку Хефей, раптово став знаменитістю після того, як відео з ним розлетілося по китайському TikTok.

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Про це пише China Daily.

Чорноголовий капуцин із квадратною мордою і виразним поглядом, на прізвисько Дачжуан, що перекладається як "великий і сильний", став справжньою інтернет-сенсацією після публікації відео на Douyin (китайський TikTok).

Попри те що примат провів у зоопарку десять років, увагу до нього привернуло одне нещодавнє відео, зняте одним із відвідувачів під час травневих свят. Користувачів соцмереж особливо вразив його вигляд, що нагадує людське обличчя.

Як розповіли співробітники зоопарку, Дачжуан прибув із сафарі-парку Ханчжоу 2015 року разом з іншим самцем. Минулого року до них приєдналася самка на ім'я Сяомей ("маленька красуня"), привезена з провінції Цзянсу. У квітні вона народила дитинча від Дачжуана — хлопчика, якого тепер звуть Сяошуай ("маленький красень").

В інтернеті сімейство отримало прізвисько "щасливе життя Дачжуана". Відвідувачі часто спостерігають, як самець дбайливо доглядає за своєю "дружиною" і дитинчам, а зоопарк прагне зберегти для них максимально природні умови проживання.

Чорноголовий капуцин із квадратною мордою і виразним поглядом, на прізвисько Дачжуан Фото: X (Twitter)

Хоча деякі користувачі соцмереж називають примата "потворно-милим", заводчиця Чжан Чуньсюе не згодна з цим: "Серед чорношапичних капуцинів альфа-самці завжди більші та мають квадратне обличчя. За цими мірками Дачжуан — красень". За її словами, він м'який і трохи сором'язливий, воліє ховатися від незнайомців.

Генеральний директор парку Чжоу Лілян зазначив, що зараз основне завдання зоопарку — зберегти спокій мешканців і знизити тиск від збільшення кількості відвідувачів.

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