"Никогда больше": женщина отказалась от полетов после жуткой находки на борту (видео)

Пассажирка обвинила авиакомпанию Spirit Airlines в халатности и заявила, что больше не воспользуется ее услугами. Во время полета она обнаружила в салоне самолета тараканов.

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Об этом пишет New York Post.

Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines заявила, что больше никогда не будет пользоваться ее услугами, после того как во время полета обнаружила в салоне самолета тараканов. Видео, снятое в День матери и опубликованное в соцсети X (бывший Twitter), стремительно разлетелось по интернету и набрало почти 8 миллионов просмотров.

Автор видео, пользовательница под ником @symonebeez, показала двух тараканов, свободно ползающих по внутренней обшивке самолета прямо рядом с местом, где она сидела. По ее словам, она приобрела билет с повышенным комфортом и никак не ожидала "премии" в виде нежелательных попутчиков.

Однако наибольшее возмущение вызвала реакция бортпроводника, который, по словам пассажирки, отнесся к ее жалобе с равнодушием.

"Я сказал: "Эй, здесь тараканы… можно ли что-нибудь сделать?" А он просто сказал "ага" и пошел дальше, будто это обычное дело", — рассказала она.

Тараканы ползали по внутренней обшивке самолета Фото: X (Twitter)

Этот эпизод подтолкнул женщину к публикации видео в Twitter, чтобы привлечь внимание общественности и авиакомпании. Реакция пользователей не заставила себя ждать: тысячи комментаторов выразили негодование в адрес Spirit Airlines, шутя, что это — "сиквел фильма Змеиный полет, но с тараканами" и предполагая, что в такой ситуации "лучше прыгнуть с парашютом".

"Я бы закричал так громко, что пилот бы экстренно посадил самолет", "После такого все мои вещи пошли бы в мусор", — писали они.

Позднее Spirit Airlines отреагировала на инцидент, направив женщине личное сообщение, в котором принесла извинения и предложила чек на 60 долларов для оплаты будущего рейса. Пассажирка отказалась от предложения, заявив, что "больше не собирается летать этой авиакомпанией".

Инцидент вызвал не только возмущение, но и обсуждение возможных причин появления насекомых на борту. По словам авиаэксперта Гэри Леффа, источником заражения, скорее всего, стали не сами самолеты, а пассажиры, в чьей ручной клади могли находиться тараканы или постельные клопы.

"Основная зона, где замечают насекомых, — это багажные полки. Если в сумке пассажира есть вредители, они могут выползти наружу", — объяснил Лефф, ссылаясь на мнение нанятого авиакомпанией Delta энтомолога.

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