"Ніколи більше": жінка відмовилася від польотів після моторошної знахідки на борту (відео)

Пасажирка звинуватила авіакомпанію Spirit Airlines у недбалості та заявила, що більше не скористається її послугами. Під час польоту вона виявила в салоні літака тарганів.

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Про це пише New York Post.

Пасажирка авіакомпанії Spirit Airlines заявила, що більше ніколи не користуватиметься її послугами, після того як під час польоту виявила в салоні літака тарганів. Відео, зняте в День матері й опубліковане в соцмережі X (колишній Twitter), стрімко розлетілося інтернетом і набрало майже 8 мільйонів переглядів.

Авторка відео, користувачка під ніком @symonebeez, показала двох тарганів, які вільно повзають внутрішньою обшивкою літака просто поруч із місцем, де вона сиділа. За її словами, вона придбала квиток із підвищеним комфортом і ніяк не очікувала "премії" у вигляді небажаних попутників.

Однак найбільше обурення викликала реакція бортпровідника, який, за словами пасажирки, поставився до її скарги з байдужістю.

"Я сказав: "Гей, тут таргани... чи можна що-небудь зробити?" А він просто сказав "ага" і пішов далі, ніби це звичайна справа", — розповіла вона.

Таргани повзали по внутрішній обшивці літака Фото: X (Twitter)

Цей епізод підштовхнув жінку до публікації відео у Twitter, щоб привернути увагу громадськості та авіакомпанії. Реакція користувачів не забарилася: тисячі коментаторів висловили обурення на адресу Spirit Airlines, жартуючи, що це — "сиквел фільму "Зміїний політ", але з тарганами" і припускаючи, що в такій ситуації "краще стрибнути з парашутом".

"Я б закричав так голосно, що пілот би екстрено посадив літак", "Після такого всі мої речі пішли б у сміття", — писали вони.

Пізніше Spirit Airlines відреагувала на інцидент, надіславши жінці особисте повідомлення, в якому принесла вибачення і запропонувала чек на 60 доларів для оплати майбутнього рейсу. Пасажирка відмовилася від пропозиції, заявивши, що "більше не збирається літати цією авіакомпанією".

Інцидент викликав не тільки обурення, а й обговорення можливих причин появи комах на борту. За словами авіаексперта Гері Леффа, джерелом зараження, найімовірніше, стали не самі літаки, а пасажири, у чиїй ручній поклажі могли перебувати таргани або постільні клопи.

"Основна зона, де помічають комах, — це багажні полиці. Якщо в сумці пасажира є шкідники, вони можуть виповзти назовні", — пояснив Лефф, посилаючись на думку найнятого авіакомпанією Delta ентомолога.

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