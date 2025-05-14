Люди в супермаркете не могли поверить своим глазам, когда узнали настоящий возраст кассирши

24-летняя Зара Юнас часто привлекает внимание покупателей своим необычным видом — в столь молодом возрасте она имеет полностью седые волосы. После лет регулярного окрашивания девушка решила принять свою природную особенность, что сделало ее звездой социальных сетей.

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Кассирше сети Lidl из Бирмингема, Великобритания, всего 24 года, но из-за седых волос ее часто ошибочно воспринимают как значительно старше. Зара Юнас начала седеть уже в 13-летнем возрасте и долгое время пыталась скрыть эту особенность.

Регулярно красила волосы

В течение нескольких лет она регулярно красила волосы, возвращая им естественный черный цвет, а также экспериментировала с другими оттенками, в частности красным.

В конце концов британка решила дать своим волосам отдохнуть. Результат оказался впечатляющим — прекрасные серебристые волосы сделали молодую женщину настоящей интернет-сенсацией.

24-летняя Зара Юнас Фото: TikTok

"Поскольку я работаю в розничной торговле, покупатели всегда спрашивают о моем возрасте, ведь я выгляжу довольно молодо, несмотря на полностью седые волосы. Получаю много негативных комментариев в интернете — люди советуют мне покраситься, потому что седина старит, но я никогда не воспринимаю это серьезно. Люблю свои седые волосы и никогда их не буду менять, ведь они делают меня уникальной и элегантной", — рассказала Зара изданию What's The Jam.

Путь к принятию внешности

Сейчас британка полностью принимает свои серебристые локоны, но ее отношение к этому было совсем другим, когда седина впервые появилась.

"Первый седой волос появился в 13 лет. Это произошло в школе, когда одноклассница заметила его, играя с моими волосами. Она выдернула волос, но потом появилось еще несколько", — вспоминает девушка и признается, что чувствовала себя очень неуверенно.

Юнас начала использовать краску в коробках дважды в месяц. Лишь после 20 лет она приняла свой естественный вид. Теперь ее посты в социальных сетях набирают сотни тысяч лайков.

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