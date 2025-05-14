Люди в супермаркеті не могли повірити своїм очам, коли дізнались справжній вік касирки (фото)

24-річна Зара Юнас часто привертає увагу покупців своїм незвичайним виглядом — у такому молодому віці вона має повністю сиве волосся. Після років регулярного фарбування дівчина вирішила прийняти свою природну особливість, що зробило її зіркою соціальних мереж.

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Касирці мережі Lidl з Бірмінгема, Велика Британія, лише 24 роки, але через сиве волосся її часто помилково сприймають як значно старшу. Зара Юнас почала сивіти вже в 13-річному віці й довгий час намагалася приховати цю особливість.

Регулярно фарбувала волосся

Протягом кількох років вона регулярно фарбувала волосся, повертаючи йому природний чорний колір, а також експериментувала з іншими відтінками, зокрема червоним.

Врешті-решт британка вирішила дати своєму волоссю відпочити. Результат виявився вражаючим — прекрасне сріблясте волосся зробило молоду жінку справжньою інтернет-сенсацією.

24-річна Зара Юнас Фото: TikTok

"Оскільки я працюю в роздрібній торгівлі, покупці завжди запитують про мій вік, адже маю досить молодий вигляд, попри повністю сиве волосся. Отримую багато негативних коментарів в інтернеті — люди радять мені пофарбуватися, бо сивина старить, але я ніколи не сприймаю це серйозно. Люблю своє сиве волосся і ніколи його не змінюватиму, адже воно робить мене унікальною та елегантною", — розповіла Зара виданню What's The Jam.

Шлях до прийняття зовнішності

Зараз британка повністю приймає свої сріблясті локони, але її ставлення до цього було зовсім іншим, коли сивина вперше з'явилася.

"Перша сива волосина з'явилася в 13 років. Це сталося в школі, коли однокласниця помітила її, граючись із моїм волоссям. Вона висмикнула волосину, але потім з’явилося ще кілька", — згадує дівчина і зізнається, що почувалася дуже невпевнено.

Юнас почала використовувати фарбу в коробках двічі на місяць. Лише після 20 років вона прийняла свій природний вигляд. Тепер її дописи в соціальних мережах набирають сотні тисяч вподобайок.

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