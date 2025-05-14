В Швейцарии утка превысила скорость движения: полет птицы поймала дорожная камера (фото)

В швейцарской коммуне Кениц утка превысила допустимую скорость движения в 30 км/ч. Подобный случай был семь лет назад в этот же день.

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Это не первый подобный случай, сообщило издание Berner Zeitung.

Утка-нарушитель правил дорожного движения летела вдоль Вангентальштрассе со скоростью 52 км/ч в зоне, а ограничитель разрешает двигаться не быстрее 30 км/ч.

Полицейские шутливо назвали птицу "рецидивисткой", так как уже был подобный случай в этот же день семь лет назад. Причем летела она с аналогичной скоростью.

Возле камер контроля находятся ручьи, где утки чувствуют себя как дома

Поначалу жители коммуны подумали, что фотография — это фейк, а сообщение властей — запоздалая первоапрельская шутка.

Однако полиция говорит о невозможности изменений снимков в радарной системе. Все камеры каждый год проверяет швейцарский институт метрологии.

"Наши коллеги из полицейской инспекции были совершенно ошеломлены, когда увидели изображение от 13 апреля 2025 года. Они сразу вспомнили фотографию семилетней давности", — рассказала таблоиду Bild представитель сообщества Сюзанна Банди.

По словам пресс-секретаря местной полиции, недалеко от места расположения камер контроля скорости на Вангентальштрассе расположены несколько ручьев, где утки чувствуют себя как дома.

"Если бы селезень был водителем, ему грозил бы серьезный штраф. Нам пришлось бы подавать заявление в прокуратуру", — заявил глава полицейской инспекции Кеница Свен Монтгомери.

Напомним, в мае в Украину прилетели из Африки птицы пчелоедки обыкновенные. Как правило, они летят через парк в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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