У Швейцарії качка перевищила швидкість руху: політ птаха спіймала дорожня камера (фото)

У швейцарській комуні Кеніц качка перевищила допустиму швидкість руху в 30 км/год. Подібний випадок був сім років тому цього ж дня.

Related video

Це не перший подібний випадок, повідомило видання Berner Zeitung.

Качка-порушник правил дорожнього руху летіла вздовж Вангентальштрассе зі швидкістю 52 км/год у зоні, а обмежувач дозволяє рухатися не швидше 30 км/год.

Поліцейські жартівливо назвали птаха "рецидивісткою", оскільки вже був подібний випадок цього ж дня сім років тому. Причому летів він з аналогічною швидкістю.

Біля камер контролю знаходяться струмки, де качки почуваються як вдома

Спочатку жителі комуни подумали, що фотографія — це фейк, а повідомлення влади — запізнілий першоквітневий жарт.

Однак поліція говорить про неможливість змін знімків у радарній системі. Усі камери щороку перевіряє швейцарський інститут метрології.

"Наші колеги з поліцейської інспекції були абсолютно приголомшені, коли побачили зображення від 13 квітня 2025 року. Вони одразу згадали фотографію семирічної давності", — розповіла таблоїду Bild представниця спільноти Сюзанна Банді.

За словами прессекретаря місцевої поліції, недалеко від місця розташування камер контролю швидкості на Вангентальштрассе розташовано кілька струмків, де качки почуваються як вдома.

"Якби селезень був водієм, йому загрожував би серйозний штраф. Нам довелося б подавати заяву в прокуратуру", — заявив глава поліцейської інспекції Кеніца Свен Монтгомері.

Нагадаємо, у травні в Україну прилетіли з Африки птахи бджолоїдки звичайні. Як правило, вони летять через парк у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Раніше дослідники показали відео, як сова намагалася проковтнути черепаху цілком. Самець приніс молоду черепаху в гніздо.