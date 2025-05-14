Турист случайно сделал снимок, который "встречается всего один раз на миллион" (фото)

Редкий момент оказался запечатленным случайно. Фотограф из Белфаста (Северная Ирландия) сделал снимок, на котором видно "прыгающего" на высокой скале мужчину на фоне городского пейзажа.

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Об этом вспоминает издание Lad Bible.

В эпоху, когда каждый кадр может стать сенсацией, пользователь по имени Гэвин Бест из Северной Ирландии поделился снимком, который буквально ошеломил интернет. Во время обычной прогулки на природе он случайно сделал фотографию, которая впоследствии стала вирусной из-за неожиданной и почти невероятной детали в кадре.

Снимок был сделан с Кейвхилла, холма высотой 368 метров, возвышающегося над Белфастом. На первый взгляд, это обычный пейзажный кадр столицы, но при увеличении изображения пользователи заметили человека, запечатленного в воздухе во время прыжка

Мужчина, находящийся вдалеке на скале, оказался в кадре в классической "звездной позе", раскинув руки и ноги. Фото тут же окрестили "самой дальней фотобомбой в истории", отметив, что подобное "встречается всего один раз на миллион".

Приглядевшись, автор снимка заметил на холме фигуру человека Фото: X (Twitter)

Гэвин поделился этим фото еще в 2018 году на платформе X (ранее Twitter).

"Сделал эту фотографию несколько дней назад. Просто заметил что-то вдалеке и увеличил масштаб. Как вам такое совпадение по времени?" — подписал он снимок.

Интернет-пользователи были в восторге, хотя некоторые выразили беспокойство, посчитав, что человек на скале мог прыгать не ради фото, а в попытке причинить себе вред. Однако автор фото быстро развеял опасения, пояснив, что вскоре после съемки увидел на вершине целую группу людей. По его мнению, это могли быть туристы, делавшие снимки.

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