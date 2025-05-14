Турист випадково зробив знімок, який "зустрічається лише один раз на мільйон" (фото)

Рідкісний момент виявився зафіксованим випадково. Фотограф із Белфаста (Північна Ірландія) зробив знімок, на якому видно чоловіка, що "стрибає" на високій скелі на тлі міського пейзажу.

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Про це згадує видання Lad Bible.

В епоху, коли кожен кадр може стати сенсацією, користувач на ім'я Гевін Бест із Північної Ірландії поділився знімком, який буквально приголомшив інтернет. Під час звичайної прогулянки на природі він випадково зробив фотографію, яка згодом стала вірусною через несподівану і майже неймовірну деталь у кадрі.

Знімок було зроблено з Кейвхілла, пагорба заввишки 368 метрів, що височіє над Белфастом. На перший погляд, це звичайний пейзажний кадр столиці, але під час збільшення зображення користувачі помітили людину, зображену в повітрі під час стрибка

Чоловік, що знаходиться вдалині на скелі, опинився в кадрі в класичній "зоряній позі", розкинувши руки і ноги. Фото одразу ж охрестили "найдальшою фотобомбою в історії", зазначивши, що подібне "трапляється лише один раз на мільйон".

Придивившись, автор знімка помітив на пагорбі фігуру людини Фото: X (Twitter)

Гевін поділився цим фото ще 2018 року на платформі X (раніше Twitter).

"Зробив цю фотографію кілька днів тому. Просто помітив щось вдалині й збільшив масштаб. Як вам такий збіг за часом?" — підписав він знімок.

Інтернет-користувачі були в захваті, хоча дехто висловив занепокоєння, вважаючи, що людина на скелі могла стрибати не заради фото, а в спробі заподіяти собі шкоду. Однак автор фото швидко розвіяв побоювання, пояснивши, що незабаром після зйомки побачив на вершині цілу групу людей. На його думку, це могли бути туристи, які робили знімки.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я замкнула спальню в орендованому будинку, знайшовши картину із "зображенням свого сина". Портрет шведського художника Карла Ларссона жахнув сім'ю туристів з Британії. Зображена на ньому дитина виглядала точнісінько як їхній син Барні.

Також стало відомо, що пенсіонер знайшов скарби в будинку 18 століття. 79-річний Майкл Хемсон із Великої Британії знайшов усередині старовинної будівлі сотні рідкісних навісних замків. Їхня оціночна вартість уже обчислюється тисячами фунтів.