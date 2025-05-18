Женщина нашла оставленную в книге записку и расплакалась: что в ней было написано (фото)

Покупательница комиссионного магазина случайно открыла книгу и обнаружила романтическое послание, написанное от руки в 1997 году. Оно оказалось настолько искренним, что вызвало эмоциональный отклик в соцсетях.

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Об этом пишет The Mirror.

Посетительница комиссионного магазина по имени Стелла неожиданно испытала эмоциональный всплеск, когда открыла книгу стихов и наткнулась на романтическое послание, датированное 1997 годом.

Женщина поделилась своей находкой в соцсетях. Книга под названием "Любовные стихи женщин" содержала рукописное послание, от которого у нее на глазах выступили слезы.

"Стефани, я верю, что мы — величайшая поэма о любви, когда-либо написанная. Я буду любить тебя всегда. Твоя Кейт", — гласила надпись.

Этот неожиданный момент затронул сердца покупательницы и тысяч пользователей соцсетей. Некоторые начали размышлять о судьбе Кейт и Стефани, ведь книга попала в секонд-хенд.

"Не думаю, что все закончилось хорошо, если книга оказалась здесь", "Может быть, она просто потерялась. Такое случается", — писали люди.

Книга под названием "Любовные стихи женщин" содержала рукописное послание Фото: Reddit

Некоторые предположили трагическую развязку, отмечая, что с момента дарения прошло более 25 лет. Тем не менее, многие видят в находке не повод для грусти, а вдохновляющее напоминание о любви.

"Это прекрасное проявление любви. Желаю всем найти такую же", — написала одна женщина.

История вызвала волну воспоминаний. Люди делились своими романтическими историями и дорогими сердцу посланиями.

"Мой муж написал мне нечто подобное, когда мы только встретились. Это моя самая ценная вещь", — поделилась одна из пользовательниц.

Один романтик подытожил: "Хочется верить, что Вселенная передаст эту книгу другой Кейт, которая любит свою Стефани. Разве это не было бы волшебно?".

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