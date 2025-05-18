Жінка знайшла залишену в книзі записку і розплакалася: що в ній було написано (фото)

Покупець комісійної крамниці випадково відкрила книжку і виявила романтичне послання, написане від руки 1997 року. Воно виявилося настільки щирим, що викликало емоційний відгук у соцмережах.

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Про це пише The Mirror.

Відвідувачка комісійного магазину на ім'я Стелла несподівано зазнала емоційного сплеску, коли відкрила книжку віршів і натрапила на романтичне послання, датоване 1997 роком.

Жінка поділилася своєю знахідкою в соцмережах. Книга під назвою "Любовні вірші жінок" містила рукописне послання, від якого в неї на очах виступили сльози.

"Стефані, я вірю, що ми — найбільша поема про кохання, коли-небудь написана. Я буду любити тебе завжди. Твоя Кейт", — свідчив напис.

Цей несподіваний момент зачепив серця покупниці та тисяч користувачів соцмереж. Дехто почав розмірковувати про долю Кейт і Стефані, адже книжка потрапила в секонд-хенд.

"Не думаю, що все закінчилося добре, якщо книга опинилася тут", "Можливо, вона просто загубилася. Таке трапляється", — писали люди.

Книга під назвою "Любовні вірші жінок" містила рукописне послання Фото: Reddit

Деякі припустили трагічну розв'язку, зазначаючи, що з моменту дарування минуло понад 25 років. Проте багато хто бачить у знахідці не привід для смутку, а надихаюче нагадування про кохання.

"Це прекрасний прояв любові. Бажаю всім знайти таку саму", — написала одна жінка.

Історія викликала хвилю спогадів. Люди ділилися своїми романтичними історіями та дорогими серцю посланнями.

"Мій чоловік написав мені щось подібне, коли ми тільки зустрілися. Це моя найцінніша річ", — поділилася одна з користувачок.

Один романтик підсумував: "Хочеться вірити, що Всесвіт передасть цю книжку іншій Кейт, яка любить свою Стефані. Хіба це не було б чарівно?".

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