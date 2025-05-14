"Снова влюбилась": женщина проснулась в самолете и не поверила, кто сел рядом (видео)

Ава Блэквелл сняла, как ее отец, недавно перенесший операцию, тайно присоединился к перелету, чтобы удивить жену. Трогательное видео быстро стало вирусным.

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Об этом рассказала в своем видео в TikTok Ава Блэквелл, дочь пассажирки.

В соцсетях стремительно набирает популярность ролик, в котором запечатлена реакция женщины, неожиданно обнаружившей рядом с собой в самолете собственного мужа, недавно перенесшего операцию на колене. Видео уже собрало почти миллион просмотров с момента публикации 8 мая.

На кадрах видно, как женщина спит у окна, а затем внезапно просыпается от слов мужчины. Поняв, кто сидит рядом с ней, она выглядит потрясенной и едва сдерживает слезы, прикрывая лицо руками.

"Я переезжаю через всю страну, но мой отец только что перенес операцию на колене и не должен был лететь… Но мы удивили маму и тайком взяли его с собой", — подписала Ава свой ролик.

Пользователи соцсети были приятно удивлены реакцией женщины.

"Как резко открылись ее глаза", "Это же я, когда он спрашивает, не хочу ли я сходить за сладким", "Она снова влюбилась", "Ой, они любят друг друга", "Как вам удалось все незаметно провернуть, лол", — писали они.

Тем не менее, несмотря на трогательную семейную сцену, медицинские эксперты предупреждают о рисках таких путешествий. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), авиаперелеты после операций увеличивают риск тромбообразования, особенно у пациентов, находящихся в состоянии гиперкоагуляции. Это может привести к тромбозу глубоких вен или даже к тромбоэмболии легочной артерии — потенциально смертельно опасному состоянию.

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